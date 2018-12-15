﻿ "Покончим с коррупцией": нацблок хочет отправить Рижскую думу в отставку, Mixnews.lv

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Национальное объединение Visu Latvijai!—TB/LNNK (VL—TB/LNNK) в субботу на съезде поручило своему представителю, министру регионального развития и охраны среды Каспару Герхардсу подать в правительство законопроект об отставке Рижской думы.

Предложение на съезде выдвинул бывший министр охраны среды и регионального развития Эйнар Цилинскис, который заявил, что для того, чтобы найти средства на инновации и социальную сферу, нужно покончить с коррупцией.

Съезд VL—TB/LNNK утвердил призыв к Герхардсу о том, чтобы подать соответствующий законопроект в правительство.

Цилинскис напомнил, что после прихода к власти в Риге Айнара Шлесерса и Нила Ушакова в Рижской думе была ликвидирована антикоррупционная комиссия.

"Цветы коррупции расцвели очень быстро, а плоды упали на прошлой неделе", - сказал он, имея в виду уголовный процесс о коррупции в Rīgas satiksme.

Если законопроект об отставке Рижской думы не будет подан теперь, это должен сделать следующий министр, указывает нацблок.

Фото: twitter.com/Nacionālā apvienība