﻿ "Покончим с коррупцией": нацблок хочет отправить Рижскую думу в отставку, Mixnews.lv

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"Покончим с коррупцией": нацблок хочет отправить Рижскую думу в отставку (27)

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Политика | 15 декабря 2018 года, 16:18

Национальное объединение Visu Latvijai!—TB/LNNK (VL—TB/LNNK) в субботу на съезде поручило своему представителю, министру регионального развития и охраны среды Каспару Герхардсу подать в правительство законопроект об отставке Рижской думы.

Предложение на съезде выдвинул бывший министр охраны среды и регионального развития Эйнар Цилинскис, который заявил, что для того, чтобы найти средства на инновации и социальную сферу, нужно покончить с коррупцией.

Съезд VL—TB/LNNK утвердил призыв к Герхардсу о том, чтобы подать соответствующий законопроект в правительство.

Цилинскис напомнил, что после прихода к власти в Риге Айнара Шлесерса и Нила Ушакова в Рижской думе была ликвидирована антикоррупционная комиссия.

"Цветы коррупции расцвели очень быстро, а плоды упали на прошлой неделе", - сказал он, имея в виду уголовный процесс о коррупции в Rīgas satiksme.

Если законопроект об отставке Рижской думы не будет подан теперь, это должен сделать следующий министр, указывает нацблок.

Фото: twitter.com/Nacionālā apvienība

Комментарии 27
Фу !1 час назад
"Как рубаху рвут"на себе,просто ужас.
До этого никто этим не занимался,все 27 лет,и вдруг"рванули".Опять же,самые активные-это нацисты и националисты.
Какое рвение к кормушке в отсутствии правительства,да и президента тоже.
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Хек1 час назад
Пчелы против меда.

Одни коррупционеры хотят победить других, что бы им больше доставалось, а обставляют это дело как честные против нечестных.
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нина1 час назад
брока не только в совете порта,но ещё в нескольких местах заседает и получает нехилые зарплаты,пусть националы сначала разберутся с коррупцией в зелёной энергии,сколько там нахаляву погрели лапы,кучинский обещал разобраться,только как грабили ,так и грабят,а с нового года в наглую поднимают цены на газ,электроэнергию,хотя рапортуют о многомиллионной прибыли,коррупция в высших эшелонах власти,рыба гниёт с головы и ещё как !!!
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