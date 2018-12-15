﻿ "Покончим с коррупцией": нацблок хочет отправить Рижскую думу в отставку, Mixnews.lv

"Покончим с коррупцией": нацблок хочет отправить Рижскую думу в отставку (27)
Национальное объединение Visu Latvijai!—TB/LNNK (VL—TB/LNNK) в субботу на съезде поручило своему представителю, министру регионального развития и охраны среды Каспару Герхардсу подать в правительство законопроект об отставке Рижской думы.
Предложение на съезде выдвинул бывший министр охраны среды и регионального развития Эйнар Цилинскис, который заявил, что для того, чтобы найти средства на инновации и социальную сферу, нужно покончить с коррупцией.
Съезд VL—TB/LNNK утвердил призыв к Герхардсу о том, чтобы подать соответствующий законопроект в правительство.
Цилинскис напомнил, что после прихода к власти в Риге Айнара Шлесерса и Нила Ушакова в Рижской думе была ликвидирована антикоррупционная комиссия.
"Цветы коррупции расцвели очень быстро, а плоды упали на прошлой неделе", - сказал он, имея в виду уголовный процесс о коррупции в Rīgas satiksme.
Если законопроект об отставке Рижской думы не будет подан теперь, это должен сделать следующий министр, указывает нацблок.
Фото: twitter.com/Nacionālā apvienība
До этого никто этим не занимался,все 27 лет,и вдруг"рванули".Опять же,самые активные-это нацисты и националисты.
Какое рвение к кормушке в отсутствии правительства,да и президента тоже.
Одни коррупционеры хотят победить других, что бы им больше доставалось, а обставляют это дело как честные против нечестных.