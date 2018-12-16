﻿ Ринкевич: министры обороны стран ЕС против создания европейской армии, Mixnews.lv

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Ринкевич: министры обороны стран ЕС против создания европейской армии (9)

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Политика | 16 декабря 2018 года, 14:23

На последнем совещании министров обороны стран Евросоюза (ЕС) по меньшей две трети его участников категорически возражали против идеи создания армии ЕС, сообщил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич на совместном заседании комиссий Сейма по иностранных делам и по европейским делам.

Как указал министр, Латвия считает, что ЕС может больше вкладывать в свою оборону, и положительно оценивает начало дискуссии об увеличении финансирования в сфере обороны транспортной инфраструктуры и проявлен интерес к созданию определенных координирующих механизмов. Однако идея президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель создать армию ЕС в противовес США и трансатлантическим связям вызывает опасения, пояснил Ринкевич.

"Возражения против создания армии ЕС от министров обороны стран ЕС прозвучали потому, что неясно, как формировалась бы такая армия, и в каком виде принимались бы решения о ее использовании", - заявил он.

Политик также обратил внимание на то, что США не понимают цели создания такой армии.

"Мы пытались объяснить нашим американским партнерам, какую выгоду НАТО получит от того, что ЕС будет больше вкладывать безопасность. В то же время США такую идею о создании армии ЕС непонятна", - добавил министр, подчеркнув, что в интересах Латвии сильная НАТО, а не "создание бумажных драконов" с неясной базой и понимании о том, как это будет функционировать.

Напомним, согласно результатам опроса, проведенного агентством Kantar TNS совместно с телеканалом LNT, 36% жителей Латвии позитивно оценивают инициативу по созданию единой армии ЕС.

Фото: flickr.com

Комментарии 9
Да пусть лизнет, жалко штоль?12 минут назад
Вот дилемма для вассалов, либо служить своему хозяину с другого континента, либо кормильцу услужить из Европейского союза.
Да этому радужному не привыкать, он слуга двух господ. Там присядет, тут лизнет, проф ориентация у него такая. кричали, что Трамп не пройдет и тп и тд, а теперь уже он наш герой, равнение на Элвиса Пресли.
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asd14 минуты назад
Конечно США будет против армии, которая будет хорошей альтернативой подконтрольному США НАТО. Конечно США против. Конечно наш гей хочет лизнуть америке. Конечно Ринкевич говорит от имени всей Латвии, а теперь и от имени всей европы.
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Рижанин18 минут назад
Содержание армии это большие деньги.
Европа не потянет содержать и НАТО и Европейскую Армию одновременно.
Создание Европейской армии означает АВТОМАТИЧЕСКОЕ прекращение НАТО.

Что же тут непонятного?
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