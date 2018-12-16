﻿ Ринкевич: министры обороны стран ЕС против создания европейской армии, Mixnews.lv

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На последнем совещании министров обороны стран Евросоюза (ЕС) по меньшей две трети его участников категорически возражали против идеи создания армии ЕС, сообщил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич на совместном заседании комиссий Сейма по иностранных делам и по европейским делам.

Как указал министр, Латвия считает, что ЕС может больше вкладывать в свою оборону, и положительно оценивает начало дискуссии об увеличении финансирования в сфере обороны транспортной инфраструктуры и проявлен интерес к созданию определенных координирующих механизмов. Однако идея президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель создать армию ЕС в противовес США и трансатлантическим связям вызывает опасения, пояснил Ринкевич.

"Возражения против создания армии ЕС от министров обороны стран ЕС прозвучали потому, что неясно, как формировалась бы такая армия, и в каком виде принимались бы решения о ее использовании", - заявил он.

Политик также обратил внимание на то, что США не понимают цели создания такой армии.

"Мы пытались объяснить нашим американским партнерам, какую выгоду НАТО получит от того, что ЕС будет больше вкладывать безопасность. В то же время США такую идею о создании армии ЕС непонятна", - добавил министр, подчеркнув, что в интересах Латвии сильная НАТО, а не "создание бумажных драконов" с неясной базой и понимании о том, как это будет функционировать.

Напомним, согласно результатам опроса, проведенного агентством Kantar TNS совместно с телеканалом LNT, 36% жителей Латвии позитивно оценивают инициативу по созданию единой армии ЕС.

Фото: flickr.com