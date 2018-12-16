﻿ Депутаты Сейма могут поддержать предложение об отставке Рижской думы (ДОПОЛНЕНО), Mixnews.lv

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Депутаты Сейма будут готовы поддержать озвученную на конгрессе Национального объединения Visu Latvijai!—TB/LNNK (VL—TB/LNNK) инициативу принять законопроект об отставке Рижской думы, если он будет иметь правовое обоснование.

Депутат Сейма от Новой консервативной партии (НКП) Янис Борданс заявил агентству LETA, что в этой ситуации сначала нужно посмотреть на ответственность партий "Согласие" и "Честь служить Риге" в сделанном в Рижской думе.

"Они руководили Рижской думой более восьми лет, в то же время, не разрешая оппозиционным партиям участвовать в управлении городом. Я полностью исключаю субъективную мысль о том, что Нил Ушаков вместе с Андрисом Америксом могли бы не быть ответственными за то, что происходит в Rīgas satiksme", - указал Борданс.

По словам политика, в то время, когда он сам был депутатом Рижской думы, оппозиция приглашала председателя правления Rīgas satiksme Леона Бемхенса прийти в самоуправление и предоставить отчет.

"Ушаков всегда его прикрывал, говоря, что ему не нужно идти в думу. Поэтому, когда мы господина Бемхенса приглашали, мы его никогда не видели", - отметил депутат.

В то же время он выразил мнение, что если Ушаков не знал о происходящем, то "он переложил ответственность, притворяется и не действует как хозяин".

"В свою очередь если он знал, но не сообщил нам, тогда Ушаков является соучастником нарушений", - указал Борданс.

Депутат Сейма от партии "Для развития/За!" Артис Пабрикс в интервью журналистам заявил, что Ушаков находится на "очень тонком льду, и его дни как мэра Риги сочтены".

"С продолжением развития коррупционного скандала, нельзя исключать, что министру или Сейму придется решать, как изменить политическую ситуацию в Риге, если сама дума и мэр этого не поймут", - указал он.

По словам Пабрикса, еще неизвестно, будет ли распущена дума или Ушаков сам оставит должность.

Политик тажке указал, что никаких решений нельзя принять, пока не разработан сам законопроект и не рассмотрено его правовое обоснование.

Между тем депутат Сейма от Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) Арманд Краузе подчеркнул, что министру охраны окружающей среды и регионального развития Каспару Герхардсу стоит действовать согласно законам Латвии.

"Это не может быть политическим или эмоциональным вопросом, поскольку стоит учитывать, что это был политический призыв национального объединения, поэтому законопроект нужно подготовить на законной базе - любое решение должно быть правовым", - пояснил Краузе.

На вопрос, будут ли депутаты СЗК готовы поддержать в Сейме такой законопроект, он отметил, что если законопроект будет правовым, то партия будет действовать соответственно.

"Ответственность нужно взять на себя, и те, кто вовлечен в коррупцию, должны быть наказаны. Я не думаю, что Сейм может проголосовать против правового решения, целью которого является остановить коррупцию", - признал Краузе.

Арвилс Ашераденс из "Нового Единства" напомнил, что фракция "Единства" в Рижской думе постоянно указывала на существенные недостатки, в том числе в на подозрения в систематической коррупции в работе руководства Рижской думы.

По его мнению, последние события в связи с Rīgas satiksme неопровержимо показывают, что Ушаков, который является акционером предприятия, допуская систематическую коррупцию, не действовал как "заботливый хозяин".

"Новое Единство" считает, что ситуация достигла критической отметки и должны последовать действия, в частности, Ушакову и послушному ему большинству Рижской думы нужно взять на себя политическую ответственность. Если он по-прежнему не готов это сделать, должны последовать действия от Министерства окружающей среды и регионального развития", - заявил Ашераденс.

Он добавил, что предложение Герхардса, если оно будет подготовлено и предложено партнерам по коалиции, правление партии рассмотрит в понедельник.

Депутат Ивар Зариньш из "Согласия" заявил агентству LETA, что фракция партии этот вопрос еще не рассматривала, поэтому комментарии давать отказывается.

Фракция партии KPV LV в Сейме будет готова поддержать такой законопроект, если он будет иметь юридическое обоснование, сказал журналистам лидер политической силы Артусс Кайминьш. Он указал, что в этом случае речь идет не только об уголовной, но и о политической и моральной ответственности.

Кайминьш также сообщил, что председатель Комиссии по публичным расходам и ревизии Каспарс Гиргенс "вызвал" представителей Рижской думы на заседание комиссии для предоставления информации о проведенных мероприятиях по предотвращению коррупции и их результатах. Заседание комиссии состоится в среду, 19 декабря.

Между тем депутат парламентской фракции партии "Согласие", член президиума Сейма Андрей Клементьев рассказал Mixnews, нет оснований думать, что такой законопроект будет принят.

"Необходимо, чтобы эта инициатива прошла через Кабинет министров. Этот законопроект лишь политическая воля малой партии, которая вместо того, чтобы разбираться с проблемами с правительством и госбюджетом, начинает проводить ревизию и стимулировать министра от своей политической силы. Нет вариантов, чтобы законопроект появился. Если он появится, это будет нарушением Конституции. Избиратели сделали свой выбор в отношении руководства Рижской думы. Любой давление будет рассматриваться как политическая провокация", - указал он.

Напомним, Национальное объединение Visu Latvijai!—TB/LNNK (VL—TB/LNNK) в субботу на съезде поручило своему представителю, министру регионального развития и охраны среды Каспару Герхардсу подать в правительство законопроект об отставке Рижской думы.

Фото: flickr.com/photos/Rīgas Dome