﻿ Андрис Америкс ушел в отставку с поста вице-мэра Риги, Mixnews.lv

Андрис Америкс ушел в отставку с поста вице-мэра Риги (18)
Вице-мэр Риги Андрис Америкс решил покинуть свою должность. Об этом он сам сообщил журналистам на специально созванной пресс-конференции.
По его словам, он не считает себя виноватым в ситуации, которая сложилась в связи с коррупционным скандалом в Rīgas satiksme, однако он принял решение уйти, поскольку его репутация запятнана.
Как сообщила корреспондент радио Baltkom Алиса Прохорова, теперь уже бывший вице-мэр не считает себя виноватым.
"Америкс виноватым себя не считает, но он принял такое решение по той причине, что это сильно повлияло на его репутацию и его партии", - рассказала журналист.
Между тем мэр Риги Нил Ушаков заявил журналистам, что покидать должность градоначальника он не собирается, и в скором времени на пост вице-мэра будет назначен новый кандидат.
"Ушакову по-человечески жаль Америкса, но он его понимает. Сам он не собирается уходить с должности, учитывая ситуацию в правительстве. Но он не мог сказать точно, когда будет решен вопрос о новом кандидате", - рассказала корреспондент радио Baltkom.
Покинув должность вице-мэра, Америкс сохранит мандат депутата Рижской думы.
Америкс занимал должность заместителя градоначальника с 2010.
Фото: flickr.com/Rīgas dome
только пфиздили деньги.
Ушаков первый. кто стал делать для города.
Джек Воробей.
Один только Южный мост чего стоит-когда у власти были наци..
так вот таких Мостов - если придут наци будет много ....