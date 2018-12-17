﻿ Андрис Америкс ушел в отставку с поста вице-мэра Риги, Mixnews.lv

Андрис Америкс ушел в отставку с поста вице-мэра Риги (18)

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Политика | 17 декабря 2018 года, 10:09

Вице-мэр Риги Андрис Америкс решил покинуть свою должность. Об этом он сам сообщил журналистам на специально созванной пресс-конференции.

По его словам, он не считает себя виноватым в ситуации, которая сложилась в связи с коррупционным скандалом в Rīgas satiksme, однако он принял решение уйти, поскольку его репутация запятнана.

Как сообщила корреспондент радио Baltkom Алиса Прохорова, теперь уже бывший вице-мэр не считает себя виноватым.

"Америкс виноватым себя не считает, но он принял такое решение по той причине, что это сильно повлияло на его репутацию и его партии", - рассказала журналист.

Между тем мэр Риги Нил Ушаков заявил журналистам, что покидать должность градоначальника он не собирается, и в скором времени на пост вице-мэра будет назначен новый кандидат.

"Ушакову по-человечески жаль Америкса, но он его понимает. Сам он не собирается уходить с должности, учитывая ситуацию в правительстве. Но он не мог сказать точно, когда будет решен вопрос о новом кандидате", - рассказала корреспондент радио Baltkom.

Покинув должность вице-мэра, Америкс сохранит мандат депутата Рижской думы.

Америкс занимал должность заместителя градоначальника с 2010.

Фото: flickr.com/Rīgas dome

Комментарии 18
СОВЕТНИК БОГА1 час назад
До Ушакова с Америксом Мэры Латышские Риги
только пфиздили деньги.
Ушаков первый. кто стал делать для города.
5
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андрюХА1 час назад
Корабли тонут не потому, что с них уходят крысы. Это крысы уходят, потому что не желают тонуть.....
Джек Воробей.
3
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андрюХА1 час назад
Согласен!!!!
Один только Южный мост чего стоит-когда у власти были наци..
так вот таких Мостов - если придут наци будет много ....
2
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