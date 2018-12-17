﻿ Андрис Америкс ушел в отставку с поста вице-мэра, Mixnews.lv

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Вице-мэр Риги Андрис Америкс решил покинуть свою должность. Об этом он сам сообщил журналистам на специально созванной пресс-конференции.

По его словам, он не считает себя виноватым в ситуации, которая сложилась в связи с коррупционным скандалом в Rīgas satiksme, однако он принял решение уйти, поскольку его репутация запятнана.

Покинув должность вице-мэра, Америкс сохранит мандат депутата Рижской думы.

Америкс занимал должность заместителя градоначальника с 2010.