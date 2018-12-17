﻿ Андрис Америкс ушел в отставку с поста вице-мэра, Mixnews.lv

Андрис Америкс ушел в отставку с поста вице-мэра (1)
Политика | 17 декабря 2018 года, 10:09
Вице-мэр Риги Андрис Америкс решил покинуть свою должность. Об этом он сам сообщил журналистам на специально созванной пресс-конференции.
По его словам, он не считает себя виноватым в ситуации, которая сложилась в связи с коррупционным скандалом в Rīgas satiksme, однако он принял решение уйти, поскольку его репутация запятнана.
Покинув должность вице-мэра, Америкс сохранит мандат депутата Рижской думы.
Америкс занимал должность заместителя градоначальника с 2010.
Un Usakovs nedomá uznemties politisku atbildìbu par starptautisku korupcijas skandàlu, kas ir Rìgas pasvaldìbas municipàlà uznèmumà? Pèdèjà dienàs pàrstàjis smaidìt un jokoties.
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