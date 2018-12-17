﻿ Подготовлен законопроект о роспуске Рижской думы, Mixnews.lv

Политика |

Министерство по охране окружающей среды и региональному развитию подготовило законопроект о роспуске Рижской думы, заявил в интервью LTV глава ведомства Каспар Герхардс, пишет Rus.lsm.lv.

Он отметил, что происходящее в Rīgas satiksme вызвало возмущение всех жителей Латвии.

"Минсреды с прошлого года оценивало действия Рижской думы. К сожалению, в последнее время в связи с Rīgas satiksme муниципалитет не провел важных работ, хотя были предупреждения Госконтроля, прокурора. Решительных действий от Рижской думы не последовало. Пятничное голосование в Рижской думе также не свидетельствует о хорошей практике, но скорее о противодействии. В субботу и воскресенье специалисты министерства подготовили законопроект о роспуске Рижской думы", — указал Герхардс.

Он пояснил, что законопроект направит в правительство, а потом в Сейм.

"Мы призовем "латышские партии" поддержать законопроект", — указал Герхардс.

В свою очередь, глава Рижской думы Нил Ушаков в интервью LTV выразил непонимание, почему решения приняты «в результате какого-то партийного конгресса» и почему ответственный министр не предпринимает действия в связи со скандалами в других самоуправлениях. Ушаков добавил, что дождется дальнейших шагов министра и будет действовать в соответствии с законами Латвии.

Напомним, как ранее писал Mixnews, скандал разразился вокруг коррупционных схем при проведении конкурсов для нужд муниципального предприятия Rīgas satiksme. Правление компании в полном составе ушло в отставку.

Национальное объединение на своем ежегодном съезде поручило министру регионального развития Каспару Герхардсу распустить Рижскую думу, но тот заявил, что пока оснований для вмешательства в ее работу не имеется, хотя и отметил, что «роспуск и досрочные выборы могут пойти на пользу Рижской думе».

Фото: flickr.com