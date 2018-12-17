﻿ Известны потенциальные кандидаты на пост вице-мэра Риги, Mixnews.lv

Известны потенциальные кандидаты на пост вице-мэра Риги (6)

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Политика | 17 декабря 2018 года, 12:21

На заседании правления партии "Честь служить Риге" (ЧСР) будут оценены потенциальные кандидаты на должность вице-мэра Риги - нынешние руководители коммитетов думы, подвердил представитель бывшего вице-мэра Риги Андриса Америкса Марекс Гайлитис.

Депутат ЧСР Вячеслав Степаненко руководит Комитетом жилья и окружающей среды. Вторым кандидатом на пост вице-мэра Риги назван Олег Буров - он управляет Комитетом городской собственности. Также будут рассматриваться кандидатуры Эйжении Алдермане (Комитет образования, культуры и спорта) и Дайниса Турлайса (Комитет безопасности, порядка и предотвращения коррупции)

Как указал Гайлитис, именно один из этих депутатов может стать следующим заместителем председателя Рижской думы.

Напомним, вице-мэр Риги Андрис Америкс решил покинуть свою должность.

По его словам, он не считает себя виноватым в ситуации, которая сложилась в связи с коррупционным скандалом в Rīgas satiksme, однако он принял решение уйти, поскольку его репутация запятнана.

Фото: flickr.com/William Veder

Комментарии 6
Турлайса на мыло!1 час назад
Каковы результаты его деятельности по противодействию коррупции мы видим на примере закупок, проведённых в РС.
5
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Daiga1 час назад
TB un Enoti reali cinas pret korupciju? Tu stulbens!
3
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Алдермане9 минут назад
Уже 76 лет. Ее точно заместители Ушакова поставьте!:)
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