﻿ План Кариньша: правительство без СЗК, новое министерство для нацблока, Mixnews.lv

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Кандидат в премьер-министры Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") предлагает сформировать правительство без Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) и с должностью министра по особым поручениям по вопросам демографии для Национального объединения "Visu Latvijai!"-TB/LNNK (VL-TB/LNNK). Также министрам юстиции и обороны планируется предоставить статус вице-премьеров.

Кариньш заявил журналистам, что до 19 декабря намерен достичь полной ясности о том, согласны ли с предложенным им распределением должностей и конкретными кандидатами в министры Новая консервативная партия (НКП), KPV LV, "Для развития"/За!" и VL-TB/LNNK.

Кандидат в премьеры заявил, что, по его мнению, в правительстве должны работать шесть партий, то есть и СЗК. Если об этом невозможно договориться, он рассматривает модель, при которой в правительстве работали бы новые политические силы - НКП, "Для развития"/За!" и KPV LV.

Если партии обещают поддержку Кариньшу, он обратится к президенту Латвии Раймонду Вейонису с просьбой номинировать его на должность премьера.

"Новое Единство" хотело бы получить посты министров финансов и иностранных дел, причем видеть на должности главы МИД нынешнего министра Эдгара Ринкевича.

"Для развития"/За!" предложены должности министров обороны, охраны среды и регионального развития, здравоохранения.

НКП могла бы возглавить министерства юстиции, сообщения, образования и науки, KPV LV - министерства внутренних дел, экономики, благосостояния, VL-TB/LNNK - министерства культуры и земледелия, а также получить должность министра по особым поручениям по вопросам демографии. Ранее речь шла о равномерном распределении должностей между партиями, причем учитывалась и должность спикера Сейма, которую занимает представитель ВЛ-ТБ/ДННЛ Инара Мурниеце. По этой схеме нацобъединению полагалось бы только два поста в правительстве.

Партии не могут достичь договоренности о новом правительстве уже более двух месяцев.

Фото: Flickr/Krišjānis Kariņš