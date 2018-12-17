﻿ Герхардс рассказал о будущем Рижской думы в случае роспуска, Mixnews.lv

Политика |

Министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс (VL-TB/LNNK) подал в правительство законопроект о роспуске Рижской думы, в котором оговорена и дальнейшая работы думы в случае ее роспуска, сообщила пресс-секретарь министра Санта Валюма.

Законопроект подготовлен на основании нескольких констатированных нарушений закона в работе думы, в том числе в надзоре за обществами с муниципальным капиталом. Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) оценило ответственность думы в деле Rīgas satiksme, и, разрабатывая законопроект, учло и ранее констатированные нарушения, недостатки и случаи бездействия в работе Рижской думы.

Цель законопроекта - устранить ситуацию, когда Рижская дума допускает незаконные действия и не обеспечивает выполнение предусмотренных законом функций самоуправления.

После роспуска функции Рижской думы переймет временная администрация. Ее возглавит заместитель госсекретаря VARAM по вопросам самоуправлений Айвар Мичулс. Также в нее войдут советник Герхардса Дайнис Рийкурис, представители Минфина, Минюста и Минсообщения.

Задачей временной администрации будет обеспечение функций думы и непрерывности работы муниципальных учреждений, а также финансовой и хозяйственной деятельности.

В случае роспуска думы выборы в нее пройдут 25 мая 2019 года, и новая дума будет работать до следующих выборов в 2021 году.

По словам Герхардса, недопустимо, что Рижская дума не берет на себя ответственность в момент, когда правоохранительные органы ведут процессуальные действия на муниципальном предприятии и речь идет, возможно, об искусственном удорожании закупок на 5-7%. Кроме того, это не первый публичный скандал, связанный с возможной коррупцией на Rīgas satiksme.

Среди нарушений упомянуто, что Рижская дума до сих пор не оценила ответственность лиц за нарушения, констатированные в ревизии Госконтроля в 2014 году в установлении тарифа на услуги Rīgas satiksme.

По словам Герхардса, допущенные нарушения доказывают неспособность думы полноценно работать, и она нарушает не только законы, но и принятые ею самой нормативные акты.

Подготовить документ о роспуске Рижской думы Герхардса уполномочило Национальное объединение "Visu Latvijai!"-TB/LNNK.

Премьер-министр Марис Кучинскис ранее заявил, что законопроект о роспуске Рижской думы нужно обсудить с министрами и юристами.

Премьер также не стал прогнозировать, когда правительство рассмотрит законопроект.

Напомним, вице-мэр Риги Андрис Америкс сегодня, реагируя на скандал с Rīgas satiksme, заявил о своем уходе в отставку.