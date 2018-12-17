﻿ Источник: новым вице-мэром Риги станет Олег Буров, Mixnews.lv

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Место подавшего в отставку Андриса Америкса в должности вице-мэра Риги займет нынешний глава Комитета городской собственности Рижской думы Олег Буров. Об этом свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении радио Baltkom.

Партия "Честь служить Риге" (ЧСР) сегодня на заседании правления приняла решение выдвинуть Бурова на эту должность.

Как отметил член правления ЧСР Марек Гайлитис, рассматривались два кандидата - Буров и руководитель комитета по безопасности, порядку и предотвращению коррупции Дайнис Турлайс.

В то же время, как сообщил Гайлитис, правление партии приняло еще три важных решения. ЧСР предложит "Согласию" инициативу по пересмотру механизма контроля за деятельностью муниципальных предприятий.

"Мы знаем, что существует большое недовольство предприятиями Rīgas satiksme, Rīgas namu pārvaldnieks и другими. Мы предложим немедленно объявить конкурс на все вакантные должности членов правления предприятий, чтобы привлечь на работу лучших профессионалов", - сказал Гайлитис.

Также ЧСР планирует разработать модель, как улучшить сотрудничество с оппозицией, и более активно решать вопросы муниципального бюджета, чтобы он был принят раньше государственного.

Сегодня на заседании правления ЧСР планировалось исключить из рядов партии задержанного по уголовному процессу Rīgas satiksme Александра Крячека, но этот вопрос был отложен. Его планируется рассмотреть на следующем заседании правления, которое состоится в среду, 19 декабря.

Как уже сообщалось, Америкс сегодня в ходе специально созванной пресс-конференции сообщил об отставке с должности вице-мэра Риги.

После отставки он сохранит мандат депутата Рижской думы. Должность заместителя председателя столичной думы Америкс занимал с 2010 года.

На пресс-брифинге Америкс отметил, что проработал в думе 18 лет.

"Я работал на совесть, и, на мой взгляд, это подтверждается доверием ко мне со стороны избирателей на протяжении всех этих лет", - сказал он.