﻿ Ушаков: роспуск думы - политическое шоу нацблока, Mixnews.lv

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Подготовленный Министерством охраны среды и регионального развития законопроект о роспуске Рижской думы основан не на правовых, а на политических соображениях и содержит много утверждений, не подкрепленных фактами, поэтому его нужно расценивать как политическое шоу объединения VL-TB/LNNK, считает мэр Риги Нил Ушаков ("Согласие").

В аннотации к законопроекту говорится, что при его подготовке были приняты во внимание многочисленные заявления от частных лиц и депутатов думы, касающиеся возможных нарушений в работе самоуправления и его отдельных должностных лиц. Далее в тексте аннотации нет никакой конкретной информации, которая подтверждала бы наличие нарушений.

Как отмечают в бюро Ушакова, ч. 1 ст. 49 закона о самоуправлениях предусматривает, что действие незаконных изданных думой нормативных актов останавливает министр охраны среды и регионального развития. Министр сделал это один раз, и после его распоряжения указанные недостатки были устранены. Кроме этого случая, в аннотации не названы никакие другие противоправные решения или нормативные акты Рижской думы. "Если таковые были, министру следовало действовать в соответствии с законом", - заявил Ушаков.

По его мнению, упомянутые в аннотации претензии к недостаточно хорошему управлению в Ригас сатиксме" и невыполнению требований закона должны основываться на конкретных фактах, а не на ссылках на публикации в СМИ и заявления не названных поименно депутатов Рижской думы.

С точки зрения Ушакова, из аннотации нельзя сделать вывод о том, каким образом Рижская дума повторно не выполняла Конституцию, законы или правила Кабинета министров, не названо, какие нормы были нарушены. Общее указание на нарушения не может быть основанием для роспуска законно избранной Рижской думы.

С учетом всего сказанного есть основания утверждать, что истинные мотивы создания законопроекта - это желание свести счеты с коалиционными партиями Рижской думы, что подтверждает тот факт, что законопроект подготовлен после съезда VL-TB/LNNK, считает Ушаков, отмечая, что документ подготовлен "ночью после съезда".