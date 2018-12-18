﻿ Премьер: Ушаков сам должен подать в отставку, Mixnews.lv

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Хотя премьер-министр Марис Кучинскис считает, что председатель Рижской думы Нил Ушаков должен подать в отставку, он не намерен спешить с включением в повестку дня правительства разработанного Министерством охраны среды и регионального развития (VARAM) законопроекта о роспуске Рижской думы, пока он не будет тщательно проанализирован юристами.

В передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении Кучинскис сообщил, что пока не ознакомился со всеми пунктами подготовленного VARAM законопроекта и не убедился в том, что он полностью отвечает законам.

"Здесь речь не идет о министре или должностном лице, которые несут политическую ответственность. Мы говорим о самоуправлении, которое избрано обществом", - заявил Кучинскис.

Он подчеркнул, что подготовленный VARAM законопроект о роспуске Рижской думы не будет включен в повестку дня Кабинета министров до тех пор, пока не будет получено однозначное мнение юристов о том, что он полностью отвечает законам.

В то же время Кучинскис считает, что мэр столицы Нил Ушаков должен подать в отставку, но он сам обязан прийти к такому решению.

По словам премьера, он достаточно хорошо знаком со спецификой работы самоуправления, чтобы утверждать, что без ведома председателя думы столь крупные нарушения, какие расследует Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией на предприятии Rīgas satiksme, не были бы возможны.

Как сообщалось ранее, министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс (VL-TB/LNNK) подал в правительство законопроект о роспуске Рижской думы, в котором оговорена и дальнейшая работы думы в случае отставки ее руководства.

Фото: flickr.com/Valsts Kanceleja