﻿ Задержан экс-мэр Даугавпилса Рихард Эйгимс, Mixnews.lv

Политика |

Во вторник, 18 декабря, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) по делу о требовании взятки в размере 10 000 евро задержало бывшего мэра Даугавпилса Рихарда Эйгимса ("Наша партия"), свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Как писал rus.lsm.lv, KNAB провело обыск в кабинете бывшего мэра Даугавпилса Рихарда Эйгимса.

@KNABinforme pašlaik veic kratīšanu Daugavpils bijušā mēra Riharda Eigima kabinetā, zināms LTV. pic.twitter.com/t5NkdfCgFl — LTV Panorama (@ltvpanorama) 18 декабря 2018 г.

В сентябре KNAB начало уголовный процесс о том, что должностное лицо Даугавпилсской городской думы требовало взятку в размере 10 000 евро от физического лица в связи с закупками самоуправления. В настоящее время по делу задержаны два человека, а сегодня сотрудники антикоррупционного бюро проводят процессуальные действия в Даугавпилсской думе.

Более подробная информация в интересах следствия пока не предоставляется.

Напомним, 22 ноября с должности неожиданно был смещен мэр Даугавпилса Рихард Эйгимс.

Запрос о рассмотрении вопроса об отставке Эйгимса на заседании Даугавпилсской думы подписали девять из 15 ее депутатов.

Дискуссий по этому вопросу на заседании думы не было, решение было принято за несколько минут.

Фото: facebook.com/rihards.eigims