﻿ Новым вице-мэром Риги стал Олег Буров, Mixnews.lv

Новым вице-мэром Риги стал Олег Буров (9)
Новым заместителем председателя Рижской думы стал сегодня в ходе внеочередного заседания был избран депутат, нынешний глава Комитета городской собственности Рижской думы Олег Буров.
В голосовании приняли участие 53 депутата. Кандидатуру Бурова поддержал 31 депутат, против были 22.
Фракция "Новой консервативной партии" ранее выдвинула на должность вице-мэра Яниса Озолса, однако он сразу же после выдвижения отозвал свою кандидатуру.
Буров перед голосованием заявил, что продолжит возглавлять Комитет городской собственности и комиссию по деградирующим постройкам. Отвечая на вопросы оппозиционных депутатов об ответственности за коррупцию, он сказал, что в случае гипотетических коррупционных скандалов готов покинуть должность вице-мэра.
"Я не боюсь ответственности, но сделаю все, чтобы такого не произошло ни на одном из управляемых мною предприятий", - сказал Буров.
Прежний вице-мэр Риги Андрис Америкс (ЧСР) ушел в отставку в понедельник. На прошлой неделе имя Америкса упоминалось в связи с делом о коррупции на столичном предприятии общественного транспорта Rīgas satiksme.
Фото: facebook.com/godskalpotrigai
Человек в исступленье кричал -
И позвал на подмогу мангуста,
Чтобы, значит, мангуст выручал.....
В.С.Высоцкий 1971
Песенка про мангустов