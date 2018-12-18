﻿ Новым вице-мэром Риги стал Олег Буров, Mixnews.lv

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Новым заместителем председателя Рижской думы стал сегодня в ходе внеочередного заседания был избран депутат, нынешний глава Комитета городской собственности Рижской думы Олег Буров.

В голосовании приняли участие 53 депутата. Кандидатуру Бурова поддержал 31 депутат, против были 22.

Фракция "Новой консервативной партии" ранее выдвинула на должность вице-мэра Яниса Озолса, однако он сразу же после выдвижения отозвал свою кандидатуру.

Буров перед голосованием заявил, что продолжит возглавлять Комитет городской собственности и комиссию по деградирующим постройкам. Отвечая на вопросы оппозиционных депутатов об ответственности за коррупцию, он сказал, что в случае гипотетических коррупционных скандалов готов покинуть должность вице-мэра.

"Я не боюсь ответственности, но сделаю все, чтобы такого не произошло ни на одном из управляемых мною предприятий", - сказал Буров.

Прежний вице-мэр Риги Андрис Америкс (ЧСР) ушел в отставку в понедельник. На прошлой неделе имя Америкса упоминалось в связи с делом о коррупции на столичном предприятии общественного транспорта Rīgas satiksme.

Фото: facebook.com/godskalpotrigai