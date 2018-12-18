﻿ Бросивший в Сейм камень Берзиньш: меня посадили за ущерб в 10 латов, Mixnews.lv

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Осужденный по делу о беспорядках в Старой Риге 13 января 2009 года Ансис Атаолс Берзиньш уверен, что был наказан несправедливо, так как действовал во благо страны. Об этом он рассказал в интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze.

"Сколько можно говорить об этом камне в окне, за это меня могли оштрафовать. Но государство мне нанесло в тысячу раз больший ущерб, чем я ему. Государство понесло убытки, которые составляют чуть более 10 латов, а я на самом деле желал народу добра. Я пострадал и финансово, поскольку не мог работать, у меня были начатые проекты. Кроме того, есть вещи, которые нельзя измерить деньгами, например, время, которое я не провел с близкими. В итоге: даже со стороны полуправовых латвийских законов государство меня репрессировало необоснованно, грубо и противозаконно. Конечно, я ничего такого не заслужил", - сказал Берзиньш.

Напомним, 30 ноября Ансис Атаолс Берзиньш вышел из тюрьмы после года и восьми месяцев заключения.

Изначально Берзиньша приговорили к условному лишению свободы сроком на год и восемь месяцев, а также к надзору Государственной службы пробации за участие в беспорядках 13 января 2009 года в Старой Риге. Но поскольку Берзиньш не являлся в Госслужбу пробации, то суд заменил условное тюремное наказание на реальное лишение свободы.

Ему засчитали и месяцы, проведенные за решеткой в Чехии, куда он, по его словам, отправиться в «политическую ссылку». В начале 2016 года он был объявлен в международный розыск, а весной прошлого года был задержан в Чехии.

Ансис стажировался в Чехии, когда от него потребовали явиться для регистрации, он не подчинился, и в результате очередного суда условный срок превратился в реальный. Берзиньша в итоге задержали в Чехии по выданному международному ордеру.

В приговоре суд перечисляет обширный список пострадавших от массовых беспорядков и ущерб, причиненный им. Среди потерпевших оказались государственные учреждения, полицейские, коммерсанты, частные лица, страховщики. Общий материальный ущерб оценили в 143 433 лата, а моральные компенсации были заявлены на 32 695 латов.

Когда же дело доходит до конкретных описания действий Берзиньша, суд указывает, что он активно участвовал в беспорядках, в которых также участвовали сотни враждебно и агрессивно настроенных людей, причинял физический и моральный ущерб пострадавшим юридическим и физическим лицам.

Фото: facebook.com/haralds.elceris