﻿ Кайминьш обнаружил в своем рабочем кабинете "жучок" (ДОПОЛНЕНО), Mixnews.lv

Кайминьш обнаружил в своем рабочем кабинете "жучок" (ДОПОЛНЕНО) (12)

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Политика | 18 декабря 2018 года, 17:54

Депутат 13-го Сейма от KPV LV, глава Комиссии по правам человека и общественным делам Артус Кайминьш обнаружил в своем рабочем кабинете подозрительный электронный предмет. Политик полагает, что находка может являться "жучком", то есть - средством для прослушки, сообщает Skaties.lv со ссылкой на телеканал LNT.

Как отмечает телеканал, в кабинете Кайминьша работали сотрудники парламентского Бюро безопасности. Также на место находки прибыл и эксперт в области прослушки, чтобы провести компетентную экспертизу.

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По словам эксперта, подобным предметам однозначно не место в Сейме.

Фотографии "жучка" Кайминьш разместил на своей странице в Facebook. Предмет обнаружил сотрудник Кайминьша, который расставлял в кабинете вещи.

"Этот кабинет для меня новый, я здесь всего неделю. Мой помощник решил передвинуть мебель и нашел этот предмет, который все еще передает сигнал, мигает лампочка", - объяснил Кайминьш.

Экспертиза подтвердила, что это подслушивающее устройство румынского производства, которое позволяет передавать сигнал на 250 метров, если есть антенна. Однако в данном случае антенны нет, так что приемник должен находиться в радиусе всего десяти метров - в том же здании Сейма.

Напомним, по итогам выборов в 13-й Сейм партия KPV LV получила в парламенте 16 мест из 100.

Фото: Skaties.lv

Комментарии 12
ух ты! 17 часов назад
Ума не приложу, кто бы мог поставить жучок, но все же интересно, сотрудники парламентского Бюро безопасности уберут его или установят в другое место?
1
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11 16 часов назад
Санек, а почему ты пишешь под женскими именами? Тебя это возбуждает?
6
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Ы 15 часов назад
Потому что он пидарас..
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