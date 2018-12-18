﻿ Кайминьш обнаружил в своем рабочем кабинете "жучок", Mixnews.lv

Кайминьш обнаружил в своем рабочем кабинете "жучок" (6)
Политика | 18 декабря 2018 года, 17:54
Депутат 13-го Сейма от KPV LV, глава Комиссии по правам человека и общественным делам Артус Кайминьш обнаружил в своем рабочем кабинете подозрительный электронный предмет. Политик полагает, что находка может являться "жучком", то есть - средством для прослушки, сообщает Skaties.lv со ссылкой на телеканал LNT.
Как отмечает телеканал, в данный момент в кабинете Кайминьша работают сотрудники парламентского Бюро безопасности. Также на место находки прибыл эксперт в области прослушки, чтобы провести компетентную экспертизу.
По словам эксперта, подобным предметам однозначно не место в Сейме.
Напомним, по итогам выборов в 13-й Сейм партия KPV LV получила в парламенте 16 мест из 100.
Фото: Skaties.lv
Ума не приложу, кто бы мог поставить жучок, но все же интересно, сотрудники парламентского Бюро безопасности уберут его или установят в другое место?
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Санек, а почему ты пишешь под женскими именами? Тебя это возбуждает?
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Решил пропиариться толстопуз. Сам роставил, сам сфоткпл, сам выложил
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