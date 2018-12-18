﻿ Оппозиции Рижской думы не удалось свергнуть Ушакова, Mixnews.lv

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Председатель Рижской думы Нил Ушаков ("Согласие") выдержал очередное голосование за доверие. Его поддержали все депутаты коалиции, а отставки требовали находящиеся в меньшинстве оппозиционные депутаты.

За отставку градоначальника проголосовали 23 депутата, против были 30.

Депутат фракции "Visu Latvijai!"-TB/LNNK в Рижской думе Наурис Пунтулис ранее сообщил, что уже на прошлой неделе оппозиция собрала подписи за проведение такого заседания, но оно не состоялось, потому что мэр сам созвал заседание, чтобы депутаты проголосовали за доверие ему.

"Ситуация изменилась - Ушаков должен последовать примеру Андриса Америкса и сам уйти с должности, потому что именно он является представителем держателя долей капитала "Ригас сатиксме" и должен взять на себя политическую ответственность. Если Ушаков не готов к этому мужественному шагу, мы должны инициировать его отставку", - сказал депутат.

Как уже сообщалось, в связи с коррупционным скандалом в Rīgas satiksme в понедельник ушел в отставку вице-мэр Риги Андрис Америкс ("Честь служить Риге"). Сегодня на его место был избран глава Комитета городской собственности Рижской думы Олег Буров.

В свою очередь Министерство охраны среды и регионального развития подготовило законопроект о роспуске Рижской думы, который уже подан в правительство.

Фото: Flickr/Rīgas Dome