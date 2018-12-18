﻿ Политики: новое правительство до конца года утвердить не удастся, Mixnews.lv

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Политики: новое правительство до конца года утвердить не удастся (4)

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Политика | 18 декабря 2018 года, 22:00

Вероятно, в этом году еще не удастся утвердить новое правительство, прогнозируют опрошенные агентством ЛЕТА политики.

Кандидат в премьер-министры Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") ранее заявил, что до среды ожидает ответа партий на предложенное им распределение портфелей и по конкретным кандидатам в министры. Если Кариньш заручится поддержкой партий, он обратится к президенту Раймонду Вейонису с просьбой официально выдвинуть его кандидатом на должность премьер-министра.

Партии концептуально поддержали предложение Кариньша, и в среду или в четверг он мог бы встретиться с Вейонисом. Вместе с тем даже если в эти дни Кариньш будет официально выдвинут, утвердить правительство в этом году, вероятно, не удастся, так как следует еще договориться о правительственной декларации. Последнее в этом году заседание Сейма предусмотрено на этой неделе, а созывать внеочередное заседание в промежутке между сессиями пока не планируется.

Напомним, ранее уходящий премьер Марис Кучинскис сказал, что в этом году премьера в Латвии скорее всего не будет, поэтому он готовит речь премьера к Новому году.

Комментарии 4
Имантс Калныньш... 28 минут назад
«Я поддерживаю Путина и его курс, потому что не принимаю ту модель мировоззрения, которую пропагандируют на Западе. Для меня она неприемлема», - ...
«Я убежден, что только сотрудничество во имя общего блага дает позитив людям. А западная идеология… На их знамени написано: «Свобода личности». Об общем благе там никто даже не говорит», - отметил Калныньш....По мнению Имантса Калныньша, в рамках Евросоюза его страна не сможет развиваться и не имеет будущего. Да и само это международное объединение, по его словам, необходимо ликвидировать ввиду отсутствия будущего. ...
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Обнадёживает45 минут назад
Очень хорошо, как встретишь Новый Год так его и проведёшь!!
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андрюХА18 минут назад
"Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус"?

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