﻿ Президент: Ушакову следовало бы уйти в отставку, Mixnews.lv

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Мэру Риги Нилу Ушакову в создавшейся ситуации лучше всего было бы уйти в отставку, об этом заявил президент Латвии Раймонд Вейонис в передаче "1 на 1" Латвийского телевидения.

"Это, по моему мнению, было бы правильно, так как в общем, в самоуправлении или в любом предприятии, в первую очередь, руководитель отвечает за работу конкретного учреждения или самоуправления", — считает Вейонис.

Глава государства также подчеркнул, что Латвии надо двигаться к западным политическим стандартам, когда "высказываются опасения о возможной связи политика или его возможных безответственных действиях в каких-то ситуациях - политик принимает решение уйти в отставку".

"Но у нас такой практики еще нет", — добавил президент Латвии.

Вейонис также признал, что схожей позиции, что мэр должен уйти, он придерживался относительно мэра Юрмалы Гатиса Труксниса (СЗК), который по-прежнему является председателем думы.

В то же время Вейонис подчеркнул, что и тогда говорил, что политику решение нужно принять самому.

Valsts prezidents Raimonds Vējonis: Rīgas mēram Nilam Ušakovam vajadzētu atkāpties no amata. #1pret1 https://t.co/VYbqFi241f pic.twitter.com/BnrCyMXFum — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) December 18, 2018

Напомним, схожего мнения придерживается и премьер Марис Кучинскис. Кучинскис считает, что мэр столицы Нил Ушаков должен подать в отставку, но это должно быть его собственным решением.

В то же время, по мнению Кучинскиса, с вопросом о роспуске Рижской думы спешить нельзя, пока он не будет тщательно проанализирован юристами.

Как сообщалось, оппозиции Рижской думы не удалось свергнуть Ушакова. Нил Ушаков ("Согласие") выдержал очередное голосование за доверие. Его отставки требовали находящиеся в меньшинстве оппозиционные депутаты.

Как уже сообщалось, в связи с коррупционным скандалом в Rīgas satiksme в понедельник ушел в отставку вице-мэр Риги Андрис Америкс ("Честь служить Риге"). Сегодня на его место был избран глава Комитета городской собственности Рижской думы Олег Буров.

В свою очередь Министерство охраны среды и регионального развития подготовило законопроект о роспуске Рижской думы, который уже подан в правительство.

Фото: Роман Кокшаров/ F64 Photo Agency