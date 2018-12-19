﻿ Ушаков: на пост мэра Риги метит фигурант коррупционных скандалов, Mixnews.lv

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Мэр Риги Нил Ушаков в среду, 19 декабря, перед заседанием столичного самоуправления провел пресс-конференцию, она прошла у зала заседаний под крики и свист оппозиции столичной думы. На фоне призывов уйти в отставку, градоначальник пояснил, что по-прежнему не видит правовых оснований для роспуска думы, а предложенный министром Герхардсом кандидат на временное управление столичным самоуправлением Айвар Драудиньш неоднократно фигурировал в коррупционных скандалах.

Ушаков заявил, что в случае, если Сейм примет закон о роспуске Рижской думы, он оспорит это решение в Конституционном суде.

Мэр Риги указал, что согласно законопроекта, поданного министром Каспаром Герхардсом, в случае отставки Ушакова, временную администрацию самоуправления возглавит заместитель госсекретаря Министерства окружающей среды и регионального развития (VARAM) Айвар Драудиньш. Ушаков отметил, что Драудиньш является бывшим депутатом думы и его имя многократно фигурировало в различных коррупционных скандалах.

"Не думаю, что назначение этого человека на должность подходит для этой ситуации. Я по сути призываю Герхардса вернуться к тому, что он говорил на конгрессе нацблока - у роспуска Рижской думы нет правового обоснования, поскольку это действительно так", - заявил мэр.

Политик опубликовал на своей странице в Twitter факты из биографии Драудиньша, которые были обобщены агентством LETA.

Согласно предоставленной информации, Драудиньш два раза баллотировался от Национального объединения в депутаты Сейма и один раз в депутаты Рижской думы.

Однако, кроме значимых фактов о политической деятельности и карьере Драудиньша, в списке также есть перечень судебных процессов и скандалов, в которых был замешан заместитель госсекретаря VARAM:

в 1998 году Драудиньш, возможно, визировал письмо нидерландской фирмы Kermis exploitatie/organisation, в котором было запрошено разрешение на создание парка аттракционов на Эспланаде - отцу Драудиньша принадлежат 45% акций предприятия Pasaules atrakciju parks, которое на тот момент арендовывало Эспланаду;

в 1998 году газета Vakara Ziņas опубликовала статью, в которой указано, что, будучи руководителем Rīgas ceļojumu un ekskursiju aģentūras, Драудиньш довел компанию до банкротства;

в 1998 году прокуратура Рижского окружного суда констатировала, что Драудиньш нарушил нормы антикоррупционного закона, поскольку он не только был депутатом думы, но и занимал должности директоров Getliņi-EKO и Rīgas ceļojumu un ekskursiju aģentūras. Уголовное дело начато не было, поскольку закон был нарушен формально;

Прокуратура Рижского окружного суда начала дополнительное расследование возможного конфликта интересов Драудиньша, разрешив ему открыть на Эспланаде парк развлечений. Это также произошло в 1998 году;

в 1999 году газета Vakara ziņas написала о том, что Драудиньш употребляет наркотики, а именно - нюхает кокаин. Сам Драудиньш эту информацию отрицает.

VARAM piedāvā atlaist Rīgas domi un iecelt par pašvaldības pagaidu vadītāju Aivaru Draudiņu, NA biedru. Šeit ir viņa biogrāfija no LETAs. pic.twitter.com/hsQb0lPaKM — Nils Ušakovs - Нил Ушаков (@nilsusakovs) 19 декабря 2018 г.

Как сообщалось ранее, министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс (VL-TB/LNNK) подал в правительство законопроект о роспуске Рижской думы, в котором оговорена и дальнейшая работы думы в случае ее роспуска.

Законопроект подготовлен на основании нескольких констатированных нарушений закона в работе думы, в том числе в надзоре за обществами с муниципальным капиталом. VARAM оценило ответственность думы в деле Rīgas satiksme, и, разрабатывая законопроект, учло и ранее констатированные нарушения, недостатки и случаи бездействия в работе Рижской думы.

Цель законопроекта - устранить ситуацию, когда Рижская дума допускает незаконные действия и не обеспечивает выполнение предусмотренных законом функций самоуправления.

После роспуска функции Рижской думы переймет временная администрация. Ее возглавит заместитель госсекретаря VARAM по вопросам самоуправлений Айвар Драудиньш. Также в нее войдут советник Герхардса Дайнис Рийкурис, представители Минфина, Минюста и Минсообщения. Задачей временной администрации будет обеспечение функций думы и непрерывности работы муниципальных учреждений, а также финансовой и хозяйственной деятельности.

В случае роспуска думы выборы в нее пройдут 25 мая 2019 года, и новая дума будет работать до следующих выборов в 2021 году. Ушаков ранее назвал этот законопроект политическим шоу, не имеющим правовых оснований.

Фото: flickr.com/Rīgas Dome