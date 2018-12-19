﻿ Полиция безопасности проверяет случай с "жучком" в кабинете Кайминьша, Mixnews.lv

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Полиция безопасности (ПБ) начала проверку в связи с найденным в кабинете депутата Сейма Артуса Кайминьша подозрительным электронным предметом, который сам политик считает подслушивающим устройством.

Более подробных комментариев ПБ по этому поводу пока не предоставляет.

Напомним, предмет обнаружил сотрудник Кайминьша, который расставлял в кабинете вещи.

"Этот кабинет для меня новый, я здесь всего неделю. Мой помощник решил передвинуть мебель и нашел этот предмет, который все еще передает сигнал, мигает лампочка", - объяснил Кайминьш.

Экспертиза подтвердила, что это подслушивающее устройство румынского производства, которое позволяет передавать сигнал на 250 метров, если есть антенна. Однако в данном случае антенны нет, так что приемник должен находиться в радиусе всего десяти метров - в том же здании Сейма.

Фото: Skaties.lv