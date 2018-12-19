﻿ Долгожданный премьер? Большинство партий поддержали предложения Кариньша, Mixnews.lv

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Долгожданный премьер? Большинство партий поддержали предложения Кариньша (27)

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Политика | 19 декабря 2018 года, 16:09

Большинство партий, приглашенных в правительство кандидатом на пост премьера Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство"), согласно с его предложением, ответ от партии KPV LV еще ожидается.

После совещания "Нового Единства" Кариньш сказал журналистам, что еще ждет от KPV LV ответа и выдвинутых партией кандидатур на должности министров. Новая консервативная партия (НКП) тоже еще должна назвать кандидата на пост министра образования и науки.

Лидер НКП Янис Борданс сообщил, что на должность министра сообщения от нее мог бы претендовать Талис Линкайтс, а на пост министра образования и науки у партии есть четыре кандидата: Дагмара Бейтнере-Ле Галл, Анита Муйжниеце, Илга Шуплинска и Гатис Эглитс. Сам Борданс мог бы претендовать на портфель министра юстиции.

Если все партии согласятся с предложенной Кариньшем моделью правительства, президент Латвии Раймонд Вейонис будет приглашен назвать его кандидатуру в премьеры.

Кариньш объявил, что ждет ответов от Новой консервативной партии, KPV LV, "Для развития/За" и "Visu Latvijai!"-TB/LNNK до 17 часов среды.

Комментарии 27
Sh*t54 минуты назад
Stabila ka sūds tualetpodā
2
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Юрис31 минуту назад
Удивительная наша страна. Всякий раз, после выборов в сейм и соответственно премьера и других министров и чиновников кажется, что хуже уже дерьмо выбрать сложно. Но приходят очередные выборы и всплывает новое дерьмо! И вся прелесть в том, что на фоне нового дерьма, старое дерьмо кажется уже вроде бы и не таким дерьмом, даже я бы сказал больше смахивает на органическое удобрение...
Но конечно хотелось бы уже, что бы когда то все таки и в Латвии к власти пришло нормальное, приличное правительство. Сколько уже можно опускать эту несчастную Латвию...
1
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ccc55 минут назад
kārtējais pisecs jau klāt
3
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