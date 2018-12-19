﻿ Долгожданный премьер? Большинство партий поддержали предложения Кариньша, Mixnews.lv

Долгожданный премьер? Большинство партий поддержали предложения Кариньша (27)
Большинство партий, приглашенных в правительство кандидатом на пост премьера Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство"), согласно с его предложением, ответ от партии KPV LV еще ожидается.
После совещания "Нового Единства" Кариньш сказал журналистам, что еще ждет от KPV LV ответа и выдвинутых партией кандидатур на должности министров. Новая консервативная партия (НКП) тоже еще должна назвать кандидата на пост министра образования и науки.
Лидер НКП Янис Борданс сообщил, что на должность министра сообщения от нее мог бы претендовать Талис Линкайтс, а на пост министра образования и науки у партии есть четыре кандидата: Дагмара Бейтнере-Ле Галл, Анита Муйжниеце, Илга Шуплинска и Гатис Эглитс. Сам Борданс мог бы претендовать на портфель министра юстиции.
Если все партии согласятся с предложенной Кариньшем моделью правительства, президент Латвии Раймонд Вейонис будет приглашен назвать его кандидатуру в премьеры.
Кариньш объявил, что ждет ответов от Новой консервативной партии, KPV LV, "Для развития/За" и "Visu Latvijai!"-TB/LNNK до 17 часов среды.
Но конечно хотелось бы уже, что бы когда то все таки и в Латвии к власти пришло нормальное, приличное правительство. Сколько уже можно опускать эту несчастную Латвию...