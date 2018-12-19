﻿ KPV LV назвала своих кандидатов на министерские посты, Mixnews.lv

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Партия KPV LV готова работать в формируемом кандидатом на пост премьера Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство")правительстве и выдвигает на должность министра внутренних дел Алдиса Гобземса, экономики - Дидзиса Шмитса, благосостояния - Иеву Крапане, сообщил журналистам после заседания парламентской фракции KPV LV ее председатель Атис Закатистов.

Все эти кандидаты в министры сейчас являются депутатами Сейма.

Кариньш предложил войти в правительство пяти партиям: "Новому Единству", Новой консервативной партии, KPV LV, "Для развития/За" и национальному объединению "Visu Latvijai!"-TB/LNNK.

Если все партии согласятся с предложенной Кариньшем моделью правительства, президент Латвии Раймонд Вейонис будет приглашен назвать его кандидатуру в премьеры.