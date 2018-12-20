﻿ Европейские социалисты: демократия в Латвии находится под угрозой, Mixnews.lv

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Партия Европейских Социалистов (PES) сильно обеспокоена попытками членов правительства Латвии отправить в отставку избранных представителей городских самоуправлений, сообщается на сайте европейской партии.

Как отмечает PES, новый законопроект позволит снять с должности демократически избранного мэра Риги Нила Ушакова, а во главе самоуправления поставить временную администрацию, которая будет управлять муниципалитетом до возможных досрочных выборов в мае 2019 года.

"Недопустимо, чтобы правительство любой страны Евросоюза вводило закон, который делает своей мишенью местное правительство и местную демократию. Если членов городской думы или мэра обвиняют в коррупции, они должны предстать перед судом. Эта попытка отправить в отставку все самоуправление и мэра города, которые были избраны подавляющим большинством жителей, вызывает серьезные беспокойства в отношении демократии Латвии", - заявил президент PES Сергей Станишев.

PES намерена проинформировать Комитет регионов Евросоюза об этой попытке нарушить права демократически избранного самоуправления под видом принятия антикоррупционных мер, которые являются политически мотивированными.

Напомним, министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс (VL-TB/LNNK) подал в правительство законопроект о роспуске Рижской думы, в котором оговорена и дальнейшая работы думы в случае ее роспуска.

Законопроект подготовлен на основании нескольких констатированных нарушений закона в работе думы, в том числе в надзоре за обществами с муниципальным капиталом. VARAM оценило ответственность думы в деле Rīgas satiksme, и, разрабатывая законопроект, учло и ранее констатированные нарушения, недостатки и случаи бездействия в работе Рижской думы.

После роспуска функции Рижской думы переймет временная администрация. Ее возглавит заместитель госсекретаря VARAM по вопросам самоуправлений Айвар Драудиньш. Также в нее войдут советник Герхардса Дайнис Рийкурис, представители Минфина, Минюста и Минсообщения. Задачей временной администрации будет обеспечение функций думы и непрерывности работы муниципальных учреждений, а также финансовой и хозяйственной деятельности.

В случае роспуска думы выборы в нее пройдут 25 мая 2019 года, и новая дума будет работать до следующих выборов в 2021 году. Ушаков ранее назвал этот законопроект политическим шоу, не имеющим правовых оснований.

Фото: commons.wikimedia.org