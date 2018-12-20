﻿ Экс-мэра Даугавпилса Эйгимса подозревают во взятке в 10 000 евро, Mixnews.lv

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По начатому Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) уголовному процессу о взятке в размере 10 000 евро в закупках на строительство статус подозреваемых применен и к бывшему мэру Даугавпилса Рихарду Эйгимсу ("Наша партия"), и второму задержанному, сообщили агентству LETA в KNAB.

Бюро сообщило, что один из задержанных признан подозреваемым по части 4-й статьи 320-й части Уголовного закона в получении взятки, а второй по части 1-й статьи 323-й - в даче взятки.

Один из задержанных был выпущен из изолятора временного задержания вчера, а Эйгимс - сегодня. К обоим подозреваемым применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Адвокат экс-мэра Юрис Дзелме заявил, что Эйгимс вины в инкриминируемых ему преступлениях не признает и заинтересован в том, чтобы как можно скорее выяснить правду.

Как сообщалось ранее, в сентябре KNAB начало уголовный процесс о том, что должностное лицо Даугавпилсской городской думы требовало взятку в размере 10 000 евро от физического лица в связи с закупками самоуправления в сфере строительства. На этой неделе бюро задержало Эйгимса и провело процессуальные действия в Даугавпилсской думе.

Источники в Даугавпилсской думе подтвердили агентству LETA, что дело касается закупок на сумму 4 млн евро по перестройке двух образовательных учреждений города, право на которые получила строительная компания Modus būve.