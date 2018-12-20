﻿ Это не "жучок"! ПБ проверила найденный чип в кабинете Кайминьша, Mixnews.lv

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Полиция безопасности (ПБ) провела проверку подозрительного предмета, который был найден в кабинете депутата Сейма Артуса Кайминьша (KPV LV). Спецслужбы пришли к выводу, что это не прослушивающее устройство, как утверждал сам политик.

Согласно заявлению ПБ, аппарат не способен ни записывать, ни передавать аудиоинформацию.

Напомним, как ранее писал Mixnews, во вторник, 18 декабря, сотрудник депутата Сейма Артуса Кайминьша нашел у него в кабинете подозрительный электронный предмет. Сам Кайминьш заявил, что найденный предмет является подслушивающим устройством.

"Этот кабинет для меня новый, я здесь всего неделю. Мой помощник решил передвинуть мебель и нашел этот предмет, который все еще передает сигнал, мигает лампочка", - объяснил политик.

Экспертиза подтвердила, что это подслушивающее устройство румынского производства, которое позволяет передавать сигнал на 250 метров, если есть антенна. Однако в данном случае антенны нет, так что приемник должен находиться в радиусе всего десяти метров - в том же здании Сейма.

В пресс-службе Сейма порталу Mixnews подтвердили, что в кабинете Кайминьша действительно был найден подозрительный предмет. Как указали представители пресс-службы, лидер KPV LV обратился в Бюро безопасности Сейма по этому вопросу.

"Можем подтвердить, что 18 декабря в кабинете председателя Комиссии по правам человека и общественным делам Артуса Кайминьша 18 декабря было констатировано подозрительное устройство и он в связи с этим обратился в Бюро безопасности Сейма. Об этой ситуации были проинформированы Госполиция и другие службы безопасности, которые и должны проводить все необходимые мероприятия. Сейм не будет комментировать то, какие мероприятия безопасности проводятся или запланированы в парламенте", - заявили в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, что в упомянутом кабинете до Кайминьша работала предыдущая глава комиссии Инесе Лайзане (VL-TB/LNNK).

Полиция безопасности (ПБ) начала проверку этого случая, но более подробных комментариев по этому поводу не предоставляла.

фото Facebook, коллаж Mixnews