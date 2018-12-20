﻿ KPV LV не пойдет на уступки Кариньшу, Mixnews.lv

Политика |

Партия KPV LV решила не менять своих кандидатов на должности министров и ждет от кандидата "Нового Единства" на пост премьера Кришьяниса Кариньша разъяснений, почему он отклонил кандидатуру Алдиса Гобземса (KPV LV) на пост министра внутренних дел. Об этом сообщил после заседания парламентской фракции KPV LV ее председатель Атис Закатистов.

"До тех пор, пока Кариньш не разъяснит свое отношение к Гобземсу, мы сохраняем прежние кандидатуры министров", - сказал Закатистов.

По его словам, KPV LV осознает, что сложилась напряженная ситуация, но до конца не понимает ее причин. Кариньш высказал свое личное мнение о кандидатуре Гобземса, толком не обосновав его.

Таким образом, формирование правительства дошло до "абсурдной ситуации, когда симпатия или неприятие конкретного человека влияет на принятие решений", - сказал Закатистов. Кариньш должен объяснять свою позицию, чтобы она была понятна и KPV LV, и всему обществу, сказал политик.

Сопредседатель KPV LV Артус Кайминьш сообщил журналистам, что голосовал против решения большинства членов фракции не менять кандидатуры министров, потому что по-прежнему считает, что министром внутренних дел от KPV LV должен быть депутат Алдис Блумбергс. Сегодня во фракции состоялось голосование о его выдвижении на этот пост, но большинство депутатов его не поддержало.

Кайминьш отметил, что KPV LV по-прежнему не знает всех кандидатов других партий, например, кто будет министром финансов от "Нового Единства" - Янис Рейрс или Арвил Ашераденс. У Кайминьша есть вопросы и по поводу отдельных кандидатов других партий.

По словам Кайминьша, если используется "редактирование" кандидатур министров от KPV LV, то партия оставляет за собой право оценивать и претендентов других партий.

Как сообщалось, Кариньш отклонил кандидатуру Гобземса на должность министра внутренних дел и продолжит переговоры с партиями о стабильной поддержке формируемого им правительства.

"Мне в данный момент ясно одно - Алдис Гобземс не хочет формировать и поддерживать это правительство. Я не буду формировать правительство с Гобземсом в качестве министра внутренних дел", - сказал Кариньш журналистам.

Правительство, сформированное четырьмя партиями, без KPV LV, получило бы 50 голосов в Сейме, что не дает стабильного правоцентристского большинства.

На вопрос, планирует ли он переговоры с Союзом "зеленых" и крестьян (СЗК), Кариньш ответил: "Это не мое решение. Если бы я мог действовать свободно, то работал бы с 77 голосами - всеми шестью правыми партиями. До сих пор это было невозможно из-за "красных линий" Новой консервативной партии (НКП) в отношении СЗК. Лидер НКП Янис Борданс заявил, что эти "красные линии" остаются в силе".

Учитывая, что выдвижение Гобземса на должность министра внутренних дел фактически отнимает у потенциального правительства 16 голосов, возникает вопрос к остальным партнерам - видят ли они другие возможности, добавил Кариньш.

До завтрашнего дня Кариньш продолжит переговоры с потенциальными партнерами, чтобы обеспечить стабильное большинство.

Он считает, что предложенное им распределение сфер ответственности в правительстве включало приоритеты всех партий и было сбалансированным. "Теперь вопрос в том, можно ли создать другую модель. Я продолжу переговоры до завтрашнего дня", - сказал Кариньш.

На его взгляд, партиям по-прежнему не хватает сотрудничества и готовности идти на компромиссы.

Как сообщалось, Кариньш предложил войти в правительство пяти партиям: "Новому Единству", Новой консервативной партии (НКП), KPV LV, "Для развития/За" и национальному объединению Visu Latvijai-Tēvzemei un brīvibai/LNNK. Президент Раймонд Вейонис выразил готовность выдвинуть его кандидатуру в премьеры, если Кариньш добьется поддержки парламентского большинства.