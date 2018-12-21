﻿ Ашераденс: главой МВД не может быть исключенный из адвокатуры юрист, Mixnews.lv

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Кандидат "Нового Единства" на пост премьера Кришьянис Кариньш сегодня приглашен на встречу к президенту Раймонду Вейонису, чтобы отчитаться о переговорах политиков по формированию правительства, сообщил Латвийскому Радио депутат "Нового Единства" Арвил Ашераденс.

Он отметил, что до встречи еще есть надежда достичь договоренности с партиями, однако "Новое Единство" не намерено идти на уступки KPV LV, которая выдвигает на должность министра внутренних дел Алдиса Гобземса.

На вопрос, почему Кариньш не хочет видеть Гобземса в правительстве, Ашераденс сказал, что об этом нужно спрашивать самого Кариньша, которому "Новое Единство" предоставило полную свободу в выборе членов правительства.

По мнению самого Ашераденса, министром внутренних дел не может быть человек, который ранее был исключен из адвокатуры за нарушения.

"Было бы сложно такому человеку занимать эту должность", - заявил политик.

На вопрос о том, не собирается ли "Новое Единство" предложить KPV LV другой министерский пост, Ашераденс ответил, что позиция KPV LV в связи с этим была очень четкой и партия не собирается ее менять.

Что касается участия в правительстве Союза "зеленых" и крестьян, против чего до сих пор протестовала Новая консервативная партия (НКП), то это один из возможных сценариев, которые сегодня утром политики будут обсуждать на консультациях.

Встреча президента с Кариньшем состоится сегодня во второй половине дня.

"У нас сегодня еще есть возможность до 12 консультироваться с партиями, и мы надеемся, что сложится сценарий, с которым мы сможем двигаться вперед", - сказал Ашераденс.

Фото: flickr.com/photos/saeima