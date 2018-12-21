﻿ Ашераденс: главой МВД не может быть исключенный из адвокатуры юрист, Mixnews.lv

Ашераденс: главой МВД не может быть исключенный из адвокатуры юрист (3)

фото

Политика | 21 декабря 2018 года, 08:55

Кандидат "Нового Единства" на пост премьера Кришьянис Кариньш сегодня приглашен на встречу к президенту Раймонду Вейонису, чтобы отчитаться о переговорах политиков по формированию правительства, сообщил Латвийскому Радио депутат "Нового Единства" Арвил Ашераденс.

Он отметил, что до встречи еще есть надежда достичь договоренности с партиями, однако "Новое Единство" не намерено идти на уступки KPV LV, которая выдвигает на должность министра внутренних дел Алдиса Гобземса.

На вопрос, почему Кариньш не хочет видеть Гобземса в правительстве, Ашераденс сказал, что об этом нужно спрашивать самого Кариньша, которому "Новое Единство" предоставило полную свободу в выборе членов правительства.

По мнению самого Ашераденса, министром внутренних дел не может быть человек, который ранее был исключен из адвокатуры за нарушения.

"Было бы сложно такому человеку занимать эту должность", - заявил политик.

На вопрос о том, не собирается ли "Новое Единство" предложить KPV LV другой министерский пост, Ашераденс ответил, что позиция KPV LV в связи с этим была очень четкой и партия не собирается ее менять.

Что касается участия в правительстве Союза "зеленых" и крестьян, против чего до сих пор протестовала Новая консервативная партия (НКП), то это один из возможных сценариев, которые сегодня утром политики будут обсуждать на консультациях.

Встреча президента с Кариньшем состоится сегодня во второй половине дня.

"У нас сегодня еще есть возможность до 12 консультироваться с партиями, и мы надеемся, что сложится сценарий, с которым мы сможем двигаться вперед", - сказал Ашераденс.

Фото: flickr.com/photos/saeima

Комментарии 3
Интересно4 минуты назад
А как может бывший министр финансов Ашераденс оставаться депутатом после того как не смог выполнить свои обещания по отказу от КОЗ (компонент обязательной закупки электроэнергии)???
Ответить
Patriot7 минут назад
Piekrìtu, ka Gobzems nav piemèrots sim amatam. Kaimins noteikti ar saviem domubiedriem atbalstìs latvisko valdìbu.
Ответить
Alex9 минут назад
Если агент КГБ может быть премьером,если министром экономики может быть переводчица ,почему адвокат не может ? Ну исключили из синекуры и чё ? Адвокат всё ближе к МВД ,чем шахматы к экономике или финансам ?
1
Ответить