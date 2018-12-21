﻿ "Пробуйте договориться": президент не стал номинировать премьера, Mixnews.lv

Политика |

Президент Латвии Раймонд Вейонис сегодня не назвал следующего кандидата пост премьер-министра, дав партиям время, чтобы еще попытаться прийти к общему знаменателю.

Представленным в Сейме политическим партиям уже дольше двух месяцев не удается договориться о новом правительстве, и свои обязанности Кабинет министров продолжает выполнять пока в прежнем составе.

В переговорах о формировании правительства участвовали все избранные в парламент партии, кроме "Согласия".

Напомним, сначала президент доверил формирование правительства лидеру Новой консервативной партии (НКП) Янису Бордансу. Вторая попытка была доверена кандидату KPV LV Алдису Гобземсу. Оба не сумели заручиться поддержкой большинства депутатов.

В качестве компромиссного кандидата был предложен Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

Кариньш предложил войти в правительство пяти партиям: "Новому Единству", Новой консервативной партии, KPV LV, "Для развития/За" и национальному объединению. Президент Раймонд Вейонис выразил готовность выдвинуть его кандидатуру в премьеры, если Кариньш добьется поддержки парламентского большинства.

Между тем, Кришьянис Кариньш после встречи с президентом пояснил, что продолжит переговоры с другими партиями, никак кандидат на должность премьера, а как лидер своей партии.

Он напомнил, что до этого его официально никто на эту должность еще не номинировал.

Фото: flickr.com/photos/saeima/