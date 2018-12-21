﻿ Результат вас разочарует! Экс-президент предостерегла от внеочередных выборов, Mixnews.lv

Результат вас разочарует! Экс-президент предостерегла от внеочередных выборов (18)
Если переговоры о создании правительства дойдут до такой стадии, что придется проводить внеочередные выборы в Сейм, то избранные в парламент политические силы могут потерять часть поддержки своего электората, так считает экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга. Она обратила внимание на то, что некоторые партии сейчас очень гордятся своими результатами на выборах в октябре 2018 года, но после внеочередных выборов их может постичь разочарование.
В случае внеочередных выборов к власти могут придти новые силы, которые еще хуже, чем те, которые сейчас люди критикуют, предупредила Вике-Фрейберга.
На вопрос, видит ли она потенциал у представителя "Нового Единства" Кришьяна Кариньша сформировать правительство, Вике-Фрейберга конкретно не ответила, но косвенно указала, что Кариньшу надо наращивать политические мускулы.
"Если человеку недостаточно мускулов, то ему стоит отправиться в тренажерный зал, чтобы нарастить их. Ему надо нарастить свою политическую волю и возможности, если ему их не хватает", - сказала Фрейберга.
По ее мнению, новому правительству очень важно будет укреплять верховенство закона и искоренять коррупцию, на что указала посол США в Латвии.
Как сообщалось, президент Латвии Раймонд Вейонис сегодня не назвал следующего кандидата на пост премьер-министра, дав партиям еще время, чтобы они попытались договориться.
После встречи с кандидатом "Нового Единства" на пост премьера Кришьянисом Кариньшем президент сказал, что во время встреч с ним партии выразили готовность попытаться договориться об одном кандидате в премьеры, и в этом контексте прозвучало имя Кариньша.
"До конца им это еще не удалось", - заключил Вейонис, указав, что партиям следует продолжать переговоры и попытаться найти общий знаменатель, используя для этого рождественские выходные Вейонис планирует встретиться с партиями после Рождества, чтобы обсудить достигнутый на переговорах прогресс.
По мнению главы государства Раймонда Вейониса, в стране нет политического кризиса - идет нормальный, демократический процесс формирования правительства.
Народ голосовал ПРОТИВ тебя, твоих выродков и американского посла!
Пошла нах.
Наверное самое время Вайре напомнить на "блатные ситуации" в бытность её правления.Халтурка в Лиепайской думе - за 3 листочка А4 получила "подъёмные" 20.000Ls.Авантюра с местом на кладбище .Непонятное назначение на президента при гражданстве Канады...эти "мускулы" наверное Кариньшу надо осваивать ?Отошла малость ,уже на народ не кидается,вышла в свет ,советы даёт...