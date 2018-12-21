﻿ Обвинявшийся в неуплате налогов мэр Зилупе оправдан судом, Mixnews.lv

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Резекненский суд в Лудзе оправдал председателя Зилупской краевой думы Олега Агафонова и его жену Ирину Агафонову, которым 10 лет назад было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов. Об этом агентству ЛETA сообщил сам Агафонов.

Оглашенный сегодня приговор суда он назвал справедливым, заявив, что все обвинение было придуманным и необоснованным. Надзорные органы уделяют политикам усиленное внимание, поэтому уклониться от уплаты налогов им просто невозможно, считает Агафонов.

В Лудзенский районный суд дело Агафонова поступило 16 декабря 2008 года, а первое судебное заседание состоялось 22 сентября 2009 года.

Согласно обвинительному заключению, своими действиями Агафонов причинил государству материальный ущерб в размере 140 698 латов (200 997 евро), а его жена - 9311 латов (13 301 евро).

Этот уголовный процесс об уклонении от уплаты налогов был выделен от процесса о контрабанде, в котором Агафонов тоже фигурирует.

По уголовным процессам о взяточничестве, контрабанде и злоупотреблении служебным положением на пункте пограничного контроля в Терехово в ноябре 2007 года было задержано несколько десятков человек, в том числе Агафонов. В отношении по меньшей мере 10 из них в качестве меры пресечения был избран арест. Агафонов через четыре месяца был освобожден под денежный залог.