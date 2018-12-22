﻿ Минюст: законопроект об отставке Рижской думы - некорректен, Mixnews.lv

Минюст: законопроект об отставке Рижской думы - некорректен (2)

фото

Политика | 22 декабря 2018 года, 11:26

Роспуск Рижской думы нынешнего созыва в законопроекте, подготовленном Министерством охраны среды и регионального развития (VARAM), мотивируется действиями думы предыдущего созыва, и это некорректно, говорится в заключении Министерства юстиции о законопроекте.

Согласно имеющейся в распоряжении агентства LETA информации, Минюст поддерживает направление законопроекта об отставке Рижской думы, однако ведомство несогласно с некоторыми аспектами законопроекта.

В заключении Минюста говорится, что цель законопроекта - устранить ситуацию, когда Рижская дума допускает незаконные действия и не обеспечивает выполнение предусмотренных законом функций самоуправления.

"В распоряжении Минюста нет информации, которая указывала бы на неспособность Рижской думы обеспечить функции самоуправления", - говорится в заключении.

Минюст указывает, что ведомство не может оценить обоснованность отставки Рижской думы, согласно Закону о самоуправлениях.

Как отмечает ведомство, в аннотации к законопроекту также не указан перечень фактов, исходя из которых можно было бы считать, что Рижская дума не выполняет функции самоуправления.

Также министерство призывает дополнить и уточнить предоставленный в аннотации законопроекта отчет о "незаконных действиях" Рижской думы, поскольку на данный момент законопроект обоснован отзывами на корреспонденцию VARAM с другими госучреждениями.

"Также необходимость роспуска Рижской думы мотивируется действиями Рижской думы прежнего созыва, что с точки зрения Минюста некорректно", - говорится в заключении.

Минюст также призывает уточнить предоставленную в аннотации информацию о составе временной администрации самоуправления. Ведомство также обращает внимание на то, что для обеспечения досрочных выборов в Рижскую думу необходимы финансовые ресурсы, поэтому следует заполнить соответствующую часть законопроекта.

В свою очередь Министерство финансов в своем заключении указало лишь то, что оно не возражает против того, чтобы законопроект рассмотрели на заседании правительства. Минфин добавляет, что у VARAM есть компетентные эксперты, которых можно было бы включить во временный состав администрации самоуправления Риги.

Напомним, министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс (VL-TB/LNNK) подал в правительство законопроект о роспуске Рижской думы, в котором оговорена и дальнейшая работы думы в случае ее роспуска.

Законопроект подготовлен на основании нескольких констатированных нарушений закона в работе думы, в том числе в надзоре за обществами с муниципальным капиталом. VARAM оценило ответственность думы в деле Rīgas satiksme, и, разрабатывая законопроект, учло и ранее констатированные нарушения, недостатки и случаи бездействия в работе Рижской думы.

После роспуска функции Рижской думы переймет временная администрация. Ее возглавит заместитель госсекретаря VARAM по вопросам самоуправлений Айвар Драудиньш. Также в нее войдут советник Герхардса Дайнис Рийкурис, представители Минфина, Минюста и Минсообщения. Задачей временной администрации будет обеспечение функций думы и непрерывности работы муниципальных учреждений, а также финансовой и хозяйственной деятельности.

В случае роспуска думы выборы в нее пройдут 25 мая 2019 года, и новая дума будет работать до следующих выборов в 2021 году. Ушаков ранее назвал этот законопроект политическим шоу, не имеющим правовых оснований.

Фото: Владислав Прошкин

Комментарии 2
Latviešu Patriots2 минуты назад
Dārgumiņ nenervozē tā.Nāc atpakaļ gultiņā un es Tev smalki visu paskaidrošu
Ответить
Patriot17 минут назад
Mani vairàk interesè, kàpèc Rìgas mèrs nav uznèmies politisko atbildìbu par starptautisko korupcijas skandàlu Rìgas Satiksmè un nav paskaidrojis ridziniekiem, kas atbildès par ES lìdzfinansajuma 65,6 miljonu apturèsanu Rìgas pilsètai.
4
Ответить