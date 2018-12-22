﻿ Минюст: законопроект об отставке Рижской думы - некорректен, Mixnews.lv

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Роспуск Рижской думы нынешнего созыва в законопроекте, подготовленном Министерством охраны среды и регионального развития (VARAM), мотивируется действиями думы предыдущего созыва, и это некорректно, говорится в заключении Министерства юстиции о законопроекте.

Согласно имеющейся в распоряжении агентства LETA информации, Минюст поддерживает направление законопроекта об отставке Рижской думы, однако ведомство несогласно с некоторыми аспектами законопроекта.

В заключении Минюста говорится, что цель законопроекта - устранить ситуацию, когда Рижская дума допускает незаконные действия и не обеспечивает выполнение предусмотренных законом функций самоуправления.

"В распоряжении Минюста нет информации, которая указывала бы на неспособность Рижской думы обеспечить функции самоуправления", - говорится в заключении.

Минюст указывает, что ведомство не может оценить обоснованность отставки Рижской думы, согласно Закону о самоуправлениях.

Как отмечает ведомство, в аннотации к законопроекту также не указан перечень фактов, исходя из которых можно было бы считать, что Рижская дума не выполняет функции самоуправления.

Также министерство призывает дополнить и уточнить предоставленный в аннотации законопроекта отчет о "незаконных действиях" Рижской думы, поскольку на данный момент законопроект обоснован отзывами на корреспонденцию VARAM с другими госучреждениями.

"Также необходимость роспуска Рижской думы мотивируется действиями Рижской думы прежнего созыва, что с точки зрения Минюста некорректно", - говорится в заключении.

Минюст также призывает уточнить предоставленную в аннотации информацию о составе временной администрации самоуправления. Ведомство также обращает внимание на то, что для обеспечения досрочных выборов в Рижскую думу необходимы финансовые ресурсы, поэтому следует заполнить соответствующую часть законопроекта.

В свою очередь Министерство финансов в своем заключении указало лишь то, что оно не возражает против того, чтобы законопроект рассмотрели на заседании правительства. Минфин добавляет, что у VARAM есть компетентные эксперты, которых можно было бы включить во временный состав администрации самоуправления Риги.

Напомним, министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс (VL-TB/LNNK) подал в правительство законопроект о роспуске Рижской думы, в котором оговорена и дальнейшая работы думы в случае ее роспуска.

Законопроект подготовлен на основании нескольких констатированных нарушений закона в работе думы, в том числе в надзоре за обществами с муниципальным капиталом. VARAM оценило ответственность думы в деле Rīgas satiksme, и, разрабатывая законопроект, учло и ранее констатированные нарушения, недостатки и случаи бездействия в работе Рижской думы.

После роспуска функции Рижской думы переймет временная администрация. Ее возглавит заместитель госсекретаря VARAM по вопросам самоуправлений Айвар Драудиньш. Также в нее войдут советник Герхардса Дайнис Рийкурис, представители Минфина, Минюста и Минсообщения. Задачей временной администрации будет обеспечение функций думы и непрерывности работы муниципальных учреждений, а также финансовой и хозяйственной деятельности.

В случае роспуска думы выборы в нее пройдут 25 мая 2019 года, и новая дума будет работать до следующих выборов в 2021 году. Ушаков ранее назвал этот законопроект политическим шоу, не имеющим правовых оснований.

Фото: Владислав Прошкин