﻿ Кайминьш призвал "торпедировать" Гобземса и "старых политиков", Mixnews.lv

Кайминьш призвал "торпедировать" Гобземса и "старых политиков" (38)
Лидер партии KPV LV Артус Кайминьш предлагает политику "Нового Единства" Кришьянису Кариньшу как возможному кандидату на пост премьера не брать на должность министра внутренних дел представителя KPV LV Алдиса Гобземса и одновременно отказать в министерских постах всем политикам "старых партий власти", которые уже работали в Кабинете министров или занимали высокие государственные должности.
Он подчеркивает, что политика - это искусство компромиссов, и "обязанность серьезного политика - преодолевать личные амбиции и предрассудки в интересах государства".
По мнению Кайминьша, если все участвующие в формировании правительства партии в равной мере поступятся своими амбициями, касающимися конкретных персоналий, сформировать его удастся намного быстрее.
Как сообщалось, Кариньш как возможный кандидат на пост премьера провел неофициальные переговоры по формированию правительства и предложил пост министра внутренних дел "KPV LV", однако отклонил выдвинутую этой партией кандидатуру Гобземса на этот пост из-за проблем с репутацией. KPV LV менять кандидатуру Гобземса отказалась, и это осложнило переговоры.
Теперь кандидатура Кариньша неофициально больше не называется как единственная вероятная на должность премьера. Упоминаются также другие представители "Нового Единства" - Арвил Ашераденс и Эдгар Ринкевич.
Политики отмечают, что в настоящее время результаты переговоров о формировании правительства прогнозировать сложно, и еще рано говорить, кто возьмет на себя обязанности премьер-министра.
латысские потриоты каждый день сцутся от слово русский щас придёт