﻿ Кайминьш призвал "торпедировать" Гобземса и "старых политиков", Mixnews.lv

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Лидер партии KPV LV Артус Кайминьш предлагает политику "Нового Единства" Кришьянису Кариньшу как возможному кандидату на пост премьера не брать на должность министра внутренних дел представителя KPV LV Алдиса Гобземса и одновременно отказать в министерских постах всем политикам "старых партий власти", которые уже работали в Кабинете министров или занимали высокие государственные должности.

Он подчеркивает, что политика - это искусство компромиссов, и "обязанность серьезного политика - преодолевать личные амбиции и предрассудки в интересах государства".

По мнению Кайминьша, если все участвующие в формировании правительства партии в равной мере поступятся своими амбициями, касающимися конкретных персоналий, сформировать его удастся намного быстрее.

Как сообщалось, Кариньш как возможный кандидат на пост премьера провел неофициальные переговоры по формированию правительства и предложил пост министра внутренних дел "KPV LV", однако отклонил выдвинутую этой партией кандидатуру Гобземса на этот пост из-за проблем с репутацией. KPV LV менять кандидатуру Гобземса отказалась, и это осложнило переговоры.

Теперь кандидатура Кариньша неофициально больше не называется как единственная вероятная на должность премьера. Упоминаются также другие представители "Нового Единства" - Арвил Ашераденс и Эдгар Ринкевич.

Политики отмечают, что в настоящее время результаты переговоров о формировании правительства прогнозировать сложно, и еще рано говорить, кто возьмет на себя обязанности премьер-министра.