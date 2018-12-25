﻿ У границ Латвии зафиксировали разведывательный самолет РФ, Mixnews.lv

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Патрульные самолеты НАТО заметили у латвийской границы российский разведывательный самолет.

Об этом сообщают национальные вооруженные силы Латвии в Twitter.

"25 декабря патрульные самолеты идентифицировали над Балтийским морем у границы Латвии самолет Ил-20 ВВС России", - говорится в сообщении.

25.12. patruļlidmašīnas virs Baltijas jūras neitr. ūdeņiem pie LV teritoriālās jūras robežas identificēja Krievijas BS lidmašīnu IL-20 — NBS (@Latvijas_armija) December 25, 2018

В странах Балтии неоднократно заявляли, что полетами своих самолетов у их границ Россия демонстрирует силу и тестирует реакцию НАТО.