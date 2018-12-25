﻿ У границ Латвии зафиксировали разведывательный самолет РФ, Mixnews.lv

У границ Латвии зафиксировали разведывательный самолет РФ (1)

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Политика | 25 декабря 2018 года, 18:09

Патрульные самолеты НАТО заметили у латвийской границы российский разведывательный самолет.

Об этом сообщают национальные вооруженные силы Латвии в Twitter.

"25 декабря патрульные самолеты идентифицировали над Балтийским морем у границы Латвии самолет Ил-20 ВВС России", - говорится в сообщении.

В странах Балтии неоднократно заявляли, что полетами своих самолетов у их границ Россия демонстрирует силу и тестирует реакцию НАТО.

Комментарии 1
Latviešu Patriots8 минут назад
Žēl, ka robežas nepārkāpa! Varētu kā turki to notriekt!
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