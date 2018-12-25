﻿ У границ Латвии замечен разведывательный самолет РФ, Mixnews.lv

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У границ Латвии замечен разведывательный самолет РФ (11)

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Политика | 25 декабря 2018 года, 18:09

Патрульные самолеты НАТО заметили у латвийской границы российский разведывательный самолет.

Об этом сообщают национальные вооруженные силы Латвии в Twitter.

"25 декабря патрульные самолеты идентифицировали над Балтийским морем у границы Латвии самолет Ил-20 ВВС России", - говорится в сообщении.

В странах Балтии неоднократно заявляли, что полетами своих самолетов у их границ Россия демонстрирует силу и тестирует реакцию НАТО.

Комментарии 11
ёклмн2 часа назад
Летел над нейтральными водами...,имеет полное право...,пролетел и пролетел...,никаких проблем не вижу...
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Напугали кого увидели 2 часа назад
А под брюшком какая штучка весит . Латыши прекратите в колодец плевать , ведь потом стыдно будет и не отмоетесь . С вашими картонными не сравнить ПРАВДА .
2
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Лакатор3 часа назад
Да неужели,пусть этот уебок каторый опубликовал эту статью посмотрит повнимательней может границу России увидит
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