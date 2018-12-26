﻿ Юрист пояснила, почему законопроект о роспуске Рижской думы не имеет силу, Mixnews.lv

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Законопроект Министерства охраны среды и регионального развития (МОСРР) о роспуске Рижской думы не подготовлен в соответствии с принципами правового государства, заявила советник Латвийского союза самоуправлений по юридическим вопросам Кристине Кинча.

Она пояснила, что правительство имеет право готовить и подавать в Сейм законопроект о роспуске самоуправления, но он должен быть юридически обоснованным. Сейм может распустить думу, если она повторно не выполняет или нарушает Конституцию, законы, правила правительства или повторно принимает решения и осуществляет действия в вопросах, находяшихся в компетенции Сейма, правительства, министерств, других органов госуправления или суда.

Думу можно распустить и в том случае, если она в течение двух месяцев после созыва не избрала председателя, его заместителя или постоянные комитеты, а также если дума не способна принимать решения, потому что три заседания подряд не собиралось более половины всех депутатов.

По словам Кинчи, чтобы констатировать эти нарушения, невыполнение судебного приговора или повторные нарушения, МОСРР нужно сначала провести определенные процедуры. Разработанный МОСРР законопроект не дает уверенности, что этот порядок был соблюден.

Цель законопроекта - "устранить ситуацию, когда Рижская дума допускает незаконные действия и не обеспечивает выполнение предусмотренных законами функций самоуправления" - существенно отличается от предусмотренной законом о самоуправлениях причины роспуска думы.

МОСРР не указало в аннотации случаи нарушения думой Конституции либо закона, не обеспечило предусмотренных законом процедур, а именно созыва заседаний думы, если впервые или повторно был нарушен закон. Нет и ни одного судебного постановления о признании решений думы незаконными, сказала юрист ЛСС.

Она подчеркнула, что подозрения в коррупции на муниципальном предприятии должны быть доказаны, а до приговора суда действует презумпция невиновности. Думу можно распустить, если констатировано, что ее депутаты сознательно способствуют коррупции. В противном случае наказаны могут быть только виновные должностные лица.

ЛСС считает, что законопроект подготовлен не в соответствии с принципами правового государства, и о своей точке зрения ЛСС проинформировал премьер-министра, МОСРР, Минюст и Минфин.

Фото: skaties.lv/Jānis Zvērs