﻿ В России заявили, что Латвия нуждается в окормлении "русским миром", Mixnews.lv

В России заявили, что Латвия нуждается в окормлении "русским миром" (4)

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Политика | 27 декабря 2018 года, 06:58

Вице-спикер российской Госдумы, журналист и телеведущий Петр Толстой заявил в интервью телеканалу "Дождь", что ряд граничащих с Россией государств, в том числе и Латвия, "нуждаются в окормлении русским миром".

"Белоруссия — в нашем сердце, так же, как и Украина, Казахстан, республики Балтии — все это наши ближайшие соседи, часть нашей Вселенной. И, безусловно, нуждающиеся в окормлении русским миром", — сказал Толстой.

Как ранее писал Mixnews, Полиция безопасности (ПБ) и в заключительной проверке не констатировала противоправного влияния на избирателей на выборах в 13-й Сейм. До этого сообщалось, что интерес российских спецслужб к внутриполитической ситуации в Латвии, в том числе к парламентским выборами, все еще сохраняется.

Фото: old.minsvyaz.ru

Комментарии 4
вова38 минут назад
Чем меньше родина , тем больше патриотов , ну и идиотов тоже , кровосмешение отрицательно действует.
2
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Patriot52 минуты назад
Mums ir loti labi bez Krievijas klàtbùtnes un krievu pasaules ietekmes. Jo mazàk Krievija pie mums bàzìsies ar savu krievu pasauli, jo labàkas bùs mùsu valstu attiecìbas.
10
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Latviešu Patriots51 минуту назад
Pilnībā Tev piekrītu!
7
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