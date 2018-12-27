﻿ В России заявили, что Латвия нуждается в окормлении "русским миром", Mixnews.lv

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Вице-спикер российской Госдумы, журналист и телеведущий Петр Толстой заявил в интервью телеканалу "Дождь", что ряд граничащих с Россией государств, в том числе и Латвия, "нуждаются в окормлении русским миром".

"Белоруссия — в нашем сердце, так же, как и Украина, Казахстан, республики Балтии — все это наши ближайшие соседи, часть нашей Вселенной. И, безусловно, нуждающиеся в окормлении русским миром", — сказал Толстой.

Депутаты в ожидании Путина рассуждают о будущем России и ее соседях (решили, что надо бы Белоруссию присоединить}https://t.co/uKsasRdOVl pic.twitter.com/edNe12t0IN — Телеканал Дождь (@tvrain) 26 декабря 2018 г.

Как ранее писал Mixnews, Полиция безопасности (ПБ) и в заключительной проверке не констатировала противоправного влияния на избирателей на выборах в 13-й Сейм. До этого сообщалось, что интерес российских спецслужб к внутриполитической ситуации в Латвии, в том числе к парламентским выборами, все еще сохраняется.

Фото: old.minsvyaz.ru