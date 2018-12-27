﻿ Посол Латвии объяснил нежелание россиян массово протестовать, Mixnews.lv

Посол Латвии объяснил нежелание россиян массово протестовать (10)

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Политика | 27 декабря 2018 года, 16:36

Посол Латвии в России Марис Риекстиньш назвал существующую стабильность среди россиян ценностью.

Посол обратил внимание на то, что уровень недовольства в российском обществе достаточно высок. Но при этом, по его словам, нельзя отрицать того, что доверие общества к президенту России базируется на том обстоятельстве, что в стране возросла стабильность по сравнению с 90-ми годами.

«То, что я до сих пор наблюдал, исполняя обязанности посла в России, это стабильность как сильный фактор, который влияет на умы людей. Несмотря на то, что житель России может быть недоволен каким-то элементом или элементами политики, существующая стабильность считается ценностью. Возможно, поэтому желание людей массово выходить на улицы, не сильное», — предположил дипломат.

Комментарии 10
Там не выходят2 часа назад
потому что верят своему правительству , здесь почему сидят на диванах,когда вопросов к правящим больше,чем достаточно?
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Скарлет Пимпернел 2 часа назад
Янис Пэтерсон встал с коленок на грядке в Ирландии закатил глаза я свободен от России, Байба Озола вытаскивая руку из унитаза в Германии и протирает ею потное лицо я свободна от русских, на верху в номере на кравати раком стоит дочка байбы Солвита громко постанывая от боли её трахает немецкий господин я свободна.
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андрюХА2 часа назад
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить.

Федор Тютчев
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