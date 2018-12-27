﻿ В Даугавпилсе и Саулкрасты смещены главы самоуправлений, Mixnews.lv

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Сегодня на внеочередном заседании Даугавпилсской думы с должности смещен заместитель председателя думы Янис Дукшинскис, представляющий Латгальскую партию.

Проект постановления об увольнении Дукшинскиса в думу подал первый заместитель мэра Даугавпилса Игорь Прелатов ("Наша партия"), отставки которого на прошлой неделе потребовала Латгальская партия.

С ноября, когда с должности неожиданно был смещен мэр Даугавпилса Рихард Эйгимс ("Наша партия"), исполняющим его обязанности назначен Прелатов, первый вице-мэр. У мэра Даугавпилса есть еще два заместителя - Дукшинскис и Айвар Здановскис ("Наша партия").

Один из аргументов требования отставки Дукшинскиса - неясность с бюджетом на содержание улиц в 2019 году, о чем Дукшинскис принимал единоличные решения.

Отставку Дукшинскиса поддержали депутаты "Нашей партии" и "Согласия", а депутаты из Латгальской партии проголосовали против.

Сегодня бы смещен с должности и председатель Саулкрастской думы.

Депутаты Саулкрастской думы решили сегодня сместить с должности председателя думы Эрвина Гравитиса (ВЛ-ТБ/ДННЛ), подтвердила агентству ЛЕТА специалист думы по общественным отношениям Марика Грасмане.

Заместитель председателя думы Бруно Вейде (Латвийская "зеленая" партия) созвал в 18.20 внеочередное заседание Саулкрастской думы для избрания председателя. На эту должность предложена кандидатура Нормунда Лициса ("Единство").

Как сообщалось, отставку Гравитиса инициировали восемь депутатов Саулкрастской думы. Запрос подписали беспартийные депутаты, избранные по списку "Единства" - Лицис, Селга Осите, Лига Вайдере, Оксана Ванага, Сандра Озола-Озолиня, а также беспартийные депутаты Айва Апарьоде и Санта Анцане, избранные по списку нацобъединения, и Ален Хорстс из Союза "зеленых" и крестьян.

Депутаты мотивируют свое требование недостаточным профессионализмом самоуправления, нехваткой энергии и позитивных амбиций, недостаточным качеством решений и подготовленных документов. Важные решения не обсуждаются по существу либо рассматриваются в срочном порядке на внеочередных заседаниях.

Фото: gorod.lv, facebook.com