﻿ Коалиция четырех: президент обсудит с политиками будущее правительство, Mixnews.lv

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Президент Латвии Раймонд Вейонис, сегодня, 28 декабря, встретится с представителями фракций парламента.

В 12.30 в Рижском замке состоится встреча с председателем фракции Новой консервативной партии Ютой Стрике, в 13 часов - с председателем фракции KPV LV Атисом Закатистовым.

В 13.30 Вейонис встретится с представителем "Для развития/За!" Юрисом Пуце, в 14 часов - с представителем фракции национального объединения VL-TB/LNNK Инарой Мурниеце.

В 14.30 запланирована встреча с председателем фракции Союза "зеленых" и крестьян (СКЗК) Улдисом Аугулисом, а в 15 часов с председателем фракции "Нового Единства" Айнаром Латковскисом.

В данный момент четыре партии - VL-TB/LNNK, "Новое Единство", "Для развития/За!" и Новая консервативная партия (НКП) - договорились сформировать ядро коалиции. Вместе у этих партий в парламенте 50 голосов, и нужно искать решения, чтобы добиться более убедительного большинства.

Как накануне заявил глава партии "Новое Единство" Арвил Ашераденс, между партиями проходят очень интенсивные консультации. С какими из так называемых правоцентристских партий ведутся консультации, он, правда, не сказал.

В рождественские выходные дни никаких поворотов в затянувшемся процессе формирования правительство не было. И хотя президент Раймонд Вейонис накануне Рождества призвал политические партии и в праздничные дни не забывать о задаче сформировать правительство, официальные переговоры в эти дни не проводились. Неофициально же политики продолжают обсуждать формирование правительства во главе с премьером от "Нового Единства".

Сами представители партий прогнозируют, что больше прогресса в переговорах о формировании правительства может появиться в начале января.

фото: президентская канцелярия