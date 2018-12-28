﻿ Коалиция четырех: президент обсудит с политиками будущее правительство, Mixnews.lv

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Коалиция четырех: президент обсудит с политиками будущее правительство (4)

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Политика | 28 декабря 2018 года, 08:20

Президент Латвии Раймонд Вейонис, сегодня, 28 декабря, встретится с представителями фракций парламента.

В 12.30 в Рижском замке состоится встреча с председателем фракции Новой консервативной партии Ютой Стрике, в 13 часов - с председателем фракции KPV LV Атисом Закатистовым.

В 13.30 Вейонис встретится с представителем "Для развития/За!" Юрисом Пуце, в 14 часов - с представителем фракции национального объединения VL-TB/LNNK Инарой Мурниеце.

В 14.30 запланирована встреча с председателем фракции Союза "зеленых" и крестьян (СКЗК) Улдисом Аугулисом, а в 15 часов с председателем фракции "Нового Единства" Айнаром Латковскисом.

В данный момент четыре партии - VL-TB/LNNK, "Новое Единство", "Для развития/За!" и Новая консервативная партия (НКП) - договорились сформировать ядро коалиции. Вместе у этих партий в парламенте 50 голосов, и нужно искать решения, чтобы добиться более убедительного большинства.

Как накануне заявил глава партии "Новое Единство" Арвил Ашераденс, между партиями проходят очень интенсивные консультации. С какими из так называемых правоцентристских партий ведутся консультации, он, правда, не сказал.

В рождественские выходные дни никаких поворотов в затянувшемся процессе формирования правительство не было. И хотя президент Раймонд Вейонис накануне Рождества призвал политические партии и в праздничные дни не забывать о задаче сформировать правительство, официальные переговоры в эти дни не проводились. Неофициально же политики продолжают обсуждать формирование правительства во главе с премьером от "Нового Единства".

Сами представители партий прогнозируют, что больше прогресса в переговорах о формировании правительства может появиться в начале января.

фото: президентская канцелярия

Комментарии 4
нина1 час назад
зачем платить деньги старому правительству,которое должно было уже уйти на биржу труда, в нашей стране совсем не умеют считать деньги,хозяина рачительного нет,а простые люди скидывают деньги больным детям на лечение,свои деньги эти дармоеды жалеют,а налоги налогоплательщиков рассовывают налево и направо !!!
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АзЪ2 часа назад
Да, ни фига у вас не получается корыто поделить. Дам совет. Зовите Саакашвили. Тот опытный кризисный менеджер. :)) И сейчас, кстати, свободен, ищет где бы правительство замутить. :))
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Не имею право голоса35 минут назад
Но даже если завтра, послезавтра они чевото там сооброзят. Как оставшиеся 3 с половиной года будут руководить?
Это как обосраться и не меняя штанов ходить по городу.
Интересно они хоть понимают как со стороны выглядят?
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