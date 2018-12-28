﻿ Затлерс: президенту пора взять ситуацию с правительством в свои руки, Mixnews.lv

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В сложившейся ситуации президент Латвии должен взять на себя ведущую роль в процессе формирования правительства. Об этом в эфире Латвийского телевидения заявил экс-президент Валдис Затлерс.

По его мнению, это должно было произойти уже через месяц после выборов в Сейм, но откладывалось в надежде, что что-то решится само собой. "С таким подходом период неопределенности становится все дольше", - сказал Затлерс.

По его мнению, неудачи двух ранее выдвинутых кандидатов в премьеры - это неудачи и президента. На вопрос, как бы он сам действовал в такой ситуации, будучи президентом, Затлерс ответил, что решение нужно искать в Конституции страны, которая ясно говорит, что "это время президента".

Затлерс не исключает возможности внеочередных выборов в Сейм, но считает, что об этом нужно серьезнее думать в марте или в апреле.

"Если у людей нет ума, чтобы договориться, наверное, нужно искать новых людей", - заявил экс-президент.

Напомним, президент Раймонд Вейонис 28 декабря встречается с представителями фракций парламента.

В данный момент четыре партии - Нацобъединение, "Новое Единство", "Для развития/За!" и Новая консервативная партия - договорились сформировать ядро коалиции. Вместе у этих партий в парламенте 50 голосов, и нужно искать решения, чтобы добиться более убедительного большинства.