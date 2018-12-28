﻿ Затлерс: президенту пора взять ситуацию с правительством в свои руки, Mixnews.lv

Затлерс: президенту пора взять ситуацию с правительством в свои руки (13)

фото

Политика | 28 декабря 2018 года, 09:54

В сложившейся ситуации президент Латвии должен взять на себя ведущую роль в процессе формирования правительства. Об этом в эфире Латвийского телевидения заявил экс-президент Валдис Затлерс.

По его мнению, это должно было произойти уже через месяц после выборов в Сейм, но откладывалось в надежде, что что-то решится само собой. "С таким подходом период неопределенности становится все дольше", - сказал Затлерс.

По его мнению, неудачи двух ранее выдвинутых кандидатов в премьеры - это неудачи и президента. На вопрос, как бы он сам действовал в такой ситуации, будучи президентом, Затлерс ответил, что решение нужно искать в Конституции страны, которая ясно говорит, что "это время президента".

Затлерс не исключает возможности внеочередных выборов в Сейм, но считает, что об этом нужно серьезнее думать в марте или в апреле.

"Если у людей нет ума, чтобы договориться, наверное, нужно искать новых людей", - заявил экс-президент.

Напомним, президент Раймонд Вейонис 28 декабря встречается с представителями фракций парламента.

В данный момент четыре партии - Нацобъединение, "Новое Единство", "Для развития/За!" и Новая консервативная партия - договорились сформировать ядро коалиции. Вместе у этих партий в парламенте 50 голосов, и нужно искать решения, чтобы добиться более убедительного большинства.

Комментарии 13
Дохтор Зад-Херц1 час назад
Взять в свои руки как это делал Я, особенно когда сказал историческую фразу о том что только танки остановят меня от каолиции с ЦС!!!
1
Ответить
нина1 час назад
ажиотажа не будет,как всегда из дилетантов слепим правительство,главный критерий латышскость,а всё остальное не важно !!
1
Ответить
Чухонь1 час назад
Mixnews,не надоело печатать бред сумашедших? Есть новость поинтереснее. С апреля 2019 подымается тариф на тепло на 12.6% без НДС. Неожиданно подорожала щепа. Акционеры rigas siltums Рижская дума-49% и го-во -49%. Подарок от Деда Мороза.
Ответить