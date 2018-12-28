﻿ Глава департамента Rīgas satiksme Волкинштейн оставлен под арестом, Mixnews.lv

Глава департамента Rīgas satiksme Волкинштейн оставлен под арестом (1)
Рижский окружной суд решил сегодня оставить под арестом подозреваемого по делу о закупках муниципального транспортного предприятия Rīgas satiksme директора департамента содержания и развития инфраструктуры Игоря Волкинштейна.
Как заявил адвокат Айнар Винкалнс, его подзащитный своей вины не признает, и суть подозрений Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) ему непонятна.
Решение Рижского окружного суда обжалованию не подлежит. Согласно закону, суд Видземского предместья Риги через два месяца рассмотрит, следует ли продолжать применение ареста по отношению к подозреваемому. KNAB может изменить ему меру пресечения в любой момент.
Суд Видземского предместья дал санкцию на арест Волкинштейна 12 декабря, но он обжаловал это решение в Рижском окружном суде.
Как сообщалось, KNAB начало уголовный процесс о трех закупках Rīgas satiksme.