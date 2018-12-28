﻿ Попытка номер... Партии обещают через неделю договориться об общем премьере, Mixnews.lv

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Четыре партии, потенциально составляющие ядро нового правительства, 4 января представят президенту Латвии Раймонду Вейонису единую кандидатуру премьер-министра.

Об этом договорились сегодня "Новое Единство", Новая консервативная партия, Национальное объединение "Visu Latvijai!"-TB/LNNK и "Для развития/За!".

Представитель "Нового Единства" Арвил Ашераденс заявил, что кандидатом этой партии на должность премьер-министра является Кришьянис Кариньш, который готов возглавить правительство из пяти партий. На вопрос о кандидате в премьеры в том случае, если в правительство войдут только четыре партии, Ашераденс ответил, что это новая ситуация, и придется ждать ответа Кариньша.

Сегодня представители шести правоцентристких партий встретятся с президентом Раймондом Вейонисом.