﻿ Попытка номер... Партии обещают через неделю договориться об общем премьере, Mixnews.lv

Попытка номер... Партии обещают через неделю договориться об общем премьере (25)

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Политика | 28 декабря 2018 года, 12:42

Четыре партии, потенциально составляющие ядро нового правительства, 4 января представят президенту Латвии Раймонду Вейонису единую кандидатуру премьер-министра.

Об этом договорились сегодня "Новое Единство", Новая консервативная партия, Национальное объединение "Visu Latvijai!"-TB/LNNK и "Для развития/За!".

Представитель "Нового Единства" Арвил Ашераденс заявил, что кандидатом этой партии на должность премьер-министра является Кришьянис Кариньш, который готов возглавить правительство из пяти партий. На вопрос о кандидате в премьеры в том случае, если в правительство войдут только четыре партии, Ашераденс ответил, что это новая ситуация, и придется ждать ответа Кариньша.

Сегодня представители шести правоцентристких партий встретятся с президентом Раймондом Вейонисом.

Комментарии 25
кот3 часа назад
Серпентарий должен выбрать самого "ядовитого" аспида?
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Ян3 часа назад
Главное что среди население всё ещё куча дебилов, которые одят на выборы! Молодцы дебилы, нас опять в 1337 раз обманули, все те же старые коррумпированные некомпетентные, вредительские морды на своих местах. Главное они получили легитимность в глазах тупого народа, 53% явка! Я люблю страну, землю Латвии, но я ненавижу государство, гори оно синем пламенем. Вся жизнь прошла мимо поколения 90-ых и 2000, уровень жизни только падает.
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ВВП2 часа назад
Ити "ваши" уже почти 30 лет уничтожают Латвию. Соответственно, что и вы, поддерживая их, так же участвуете в уничтожении страны.
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