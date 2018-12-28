﻿ Это рекорд: еще никогда Латвия так долго не была без правительства, Mixnews.lv

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Это рекорд: еще никогда Латвия так долго не была без правительства (18)

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Политика | 28 декабря 2018 года, 13:32

Период формирования нового правительства Латвии уже стал рекордно долгим за время после восстановления независимости в 1990 году - попытки сформировать новый Кабинет министров продолжаются уже 83 дня, подсчитала платформа сбора данных Europe Elects.

Предыдущий рекорд был установлен в 1995 году, когда правительство во главе с премьером Андрисом Шкеле было утверждено через 81 день после парламентских выборов.

Платформа Europe Elects обобщает и анализирует данные опросов и выборов во всем ЕС.

Как сообщалось, 6 октября президент Латвии Раймонд Вейонис поручил формирование правительства лидеру Новой консервативной партии Янису Бордансу, а затем - представителю партии KPV LV Алдису Гобземсу. Обе попытки закончились безрезультатно.

Сегодня четыре партии, потенциально составляющие ядро нового правительства, - "Новое Единство", Новая консервативная партия, национальное объединение "Visu Latvijai!"-TB/LNNK и "Для развития/За!" договорились 4 января представить президенту Раймонду Вейонису единую кандидатуру премьер-министра.

Представитель "Нового Единства" Арвил Ашераденс заявил, что кандидатом этой партии на должность премьер-министра является Кришьянис Кариньш, который готов возглавить правительство из пяти партий. На вопрос о кандидате в премьеры в том случае, если в правительство войдут только четыре партии, Ашераденс ответил, что это новая ситуация, и придется ждать ответа Кариньша.

Сегодня представители шести правоцентристких партий встречаются с президентом Раймондом Вейонисом.

Фото: Flickr/Valsts kanceleja/ State Chancellery

Комментарии 18
yes2 часа назад
ну тогда скажи пьяный гномик экономист, на хрен правительство если всё без них работает? тока сотни тысяч платить на зарплаты
3
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Лиепая2 часа назад
А нам ЭТО надо???? Лучше бы его не было. Сами разберёмся. Загнали страну в пропасть БЛЯ.
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Лиепая2 часа назад
Всё хорошо " Прекрасная Маркиза.. Всё хорошо, Всё хорошо(«Всё хорошо, прекрасная маркиза» — переведённая на русский язык французская песня «Всё хорошо, госпожа маркиза» (фр. «Tout va très bien, Madame la Marquise», 1935) Радуйся патриот достижениями правительства. В КГБ оказывается стукачами были почти все нынешние политики.. Смотри видео на НТВ--"место встречи" Сегодня от 13 .00
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