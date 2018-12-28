﻿ Это рекорд: еще никогда Латвия так долго не была без правительства, Mixnews.lv

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Период формирования нового правительства Латвии уже стал рекордно долгим за время после восстановления независимости в 1990 году - попытки сформировать новый Кабинет министров продолжаются уже 83 дня, подсчитала платформа сбора данных Europe Elects.

Предыдущий рекорд был установлен в 1995 году, когда правительство во главе с премьером Андрисом Шкеле было утверждено через 81 день после парламентских выборов.

Платформа Europe Elects обобщает и анализирует данные опросов и выборов во всем ЕС.

Как сообщалось, 6 октября президент Латвии Раймонд Вейонис поручил формирование правительства лидеру Новой консервативной партии Янису Бордансу, а затем - представителю партии KPV LV Алдису Гобземсу. Обе попытки закончились безрезультатно.

Сегодня четыре партии, потенциально составляющие ядро нового правительства, - "Новое Единство", Новая консервативная партия, национальное объединение "Visu Latvijai!"-TB/LNNK и "Для развития/За!" договорились 4 января представить президенту Раймонду Вейонису единую кандидатуру премьер-министра.

Представитель "Нового Единства" Арвил Ашераденс заявил, что кандидатом этой партии на должность премьер-министра является Кришьянис Кариньш, который готов возглавить правительство из пяти партий. На вопрос о кандидате в премьеры в том случае, если в правительство войдут только четыре партии, Ашераденс ответил, что это новая ситуация, и придется ждать ответа Кариньша.

Сегодня представители шести правоцентристких партий встречаются с президентом Раймондом Вейонисом.

Фото: Flickr/Valsts kanceleja/ State Chancellery