﻿ Глава Латвийского телевидения Ивар Белте смещен с должности, Mixnews.lv

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Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) как держатель государственных долей капитала Латвийского телевидения (ЛТВ) единогласно принял решение выразить недоверие председателю правления ЛТВ Ивару Белте, а также члену правления по вопросам развития программ Сергею Нестерову. Об этом сообщили в NEPLP.

Решение NEPLP вступает в силу сегодня, 28 декабря, с момента его принятия.

NEPLP указывает, что в 2017-2018 гг. ЛТВ не обеспечило планирование проектов стратегического развития и надзор в установленные сроки и в рамках бюджета, что вызывает риск неэффективного расходования средств налогоплательщиков.

Проведя ревизию сотрудничества ЛТВ с третьими сторонами, NEPLP констатировал, что ЛТВ оказывает рекламные услуги коммерческому рынку, а это не предусмотрено действующей стратегией.

Оценив результаты работы правления ЛТВ в 2017 году, NEPLP решил не выделять премии членам правления ЛТВ.

Работу в правлении ЛТВ продолжит его член, отвечающий за финансовые вопросы, Ивар Приеде.

10 января 2019 года NEPLP объявит конкурс на вакантные места членов правления общественного ТВ, а на следующей неделе назначит временного члена правления.

Представитель ЛТВ Криста Лиузе Приедите сказала, что прокомментирует сложившуюся ситуацию на следующей неделе.

В разговоре с радио Baltkom Белте отказался комментировать ситуацию до тех пор, пока не услышит полноценную аргументацию со стороны NEPLP. По его словам, озвученные причины недоверия по отношению к нему звучат безосновательно.