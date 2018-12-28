﻿ Вейонис о новом правительстве: достигнут значительный прогресс!, Mixnews.lv

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К концу года в переговорах о формировании правительства достигнут значительный прогресс, чтобы в январе 2019 года можно было утвердить новое правительство и взяться за выполнение неотложных задач, заявил сегодня после встреч с представителями шести избранных в Сейм правоцентристких партий президент Латвии Раймонд Вейонис.

Кандидата в премьеры, которому доверено формирование следующего правительства, Вейонис не назвал.

Вейонис считает, что достигнутый прогресс может позволить в январе утвердить правительство и взяться за неотложные дела, в первую очередь - за упорядочение финансового сектора и выполнение рекомендаций, содержащихся в докладе Moneyval.

"Можно положительно оценить достигнутое соглашение о ядре нового правительства, которое могут составить четыре партии - "Новое Единство", Новая консервативная партия, Национальное объединение и "Для развития/За!"", - отметил президент.

Важно до конца следующей недели договориться о поддержке одного кандидата в премьер-министры и прийти к компромиссам, чтобы начать работу над выполнением данных избирателям обещаний и умножить доверие общества к политикам и политическим процессам в стране в целом, подчеркнул глава государства.

Фото: Wikimedia Commons