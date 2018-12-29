﻿ Обновленный рейтинг партий: лидер по-прежнему "Согласие", Mixnews.lv

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В декабре немного снизились рейтинги большей части участвующих в формировании правительства партий, свидетельствуют данные опроса, проведенного в декабре социологическим центром SKDS по заказу Латвийского телевидения.

Больше всего сторонников в декабре было у партии "Согласие" - за нее были готовы проголосовать 20,6% опрошенных по сравнению с 18,2% в ноябре.

На втором месте KPV LV, рейтинг которой в декабре составил 10,4% по сравнению с 9,8% в ноябре. Готовность проголосовать за Новую консервативную партию в декабре выразили 8,9% респондентов по сравнению с 10,2% в ноябре, за Союз "зеленых" и крестьян - 6,6% по сравнению с 6,4% в ноябре, за Национальное объединение "Visu Latvijai!"-TB/LNNK - 6,5% по сравнению с 5,9% в ноябре, за объединение "Для развития/За!" - 6,2% в по сравнению с 6,7% в ноябре.

Ja Saeimas vēlēšanas notiktu rīt, lielākais atbalsts aizvien būtu partijai "Saskaņa", bet otrajā vietā būtu “KPV LV”, trešajā vietā - Jaunā konservatīvā partija, liecina pēc Latvijas Televīzijas pasūtījuma pētījumu centrā SKDS tapušie partiju reitingi. https://t.co/Q8g80CHGN0 pic.twitter.com/YP17MnleW0 — LTV Panorama (@ltvpanorama) December 28, 2018

Рейтинг "Нового Единства" составил 4,2% по сравнению с 4,7% в ноябре, Латвийского объединения регионов - 3% по сравнению с 2,6%, Русского союза Латвии - 2,4% по сравнению с 1,6%, партии "Прогрессивные" - 2,3% по сравнению с 1,8% в ноябре.

За другие партии было готово проголосовать менее 1% опрошенных.

Latvijas politisko partiju reitingu izmaiņas 2018.g. (SKDS) pic.twitter.com/YWRhEkGzmV — Jānis Hermanis (@J_Hermanis) December 28, 2018

16,5% участников опроса в декабре заявили, что не знают, за кого стали бы голосовать на выборах, а не пошли бы на выборы 12,3% респондентов.

Опрос проводился в начале декабря, в нем участвовали около 900 респондентов из всех регионов Латвии.