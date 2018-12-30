﻿ Гобземс предложит свои "красные линии", Mixnews.lv

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Политик партии KPV LV Алдис Гобземс, попытки которого сформировать правительство ранее завершились безрезультатно, будет голосовать против сформированного "Новым Единством" Кабинета министров и призовет к этому и остальных депутатов фракции KPV LV в Сейме. Об этом Гобземс заявил в Facebook.

Он также призывает "все общество проснуться и не допустить прихода к власти сил, которые проиграли выборы".

Во-вторых, как указывает политик, голосовать за правительство "Нового Единства" означает лишь то, что кто-то боится потерять свои посты в парламентских комиссиях и оказаться в оппозиции.

Также Гобземс напоминает, что KPV LV ранее обещала сократить количество министерств. "Я не могу голосовать за правительство "Нового Единства", где фактически создается новый дополнительный министерский пост, чтобы у кого-то была должность", - заявил он.

Политик также напоминает о том, правительство "Нового Единства" несет моральную ответственность за "самую большую аферу в латвийской экономике - компонент обязательной закупки".

Поэтому, по словам Гобземса, KPV LV, проголосовав за сформированное "Новым Единством" правительство, лишится уважения и избирателей.

Как сообщалось, президент Раймонд Вейонис первоначально поручил сформировать правительство кандидату Новой консервативной партии Янису Бордансу, а затем Гобземсу, но оба не сумели заручиться поддержкой парламентского большинства.

Позже инициативу формирования правительства взял на себя кандидат в премьеры от "Нового Единства" Кришьянис Кариньш, предложив пропорциональное распределение постов в правительстве. KPV LV выдвинула на должность министра внутренних дел Гобземса, против чего резко возражает Кариньш, указывая на проблемы с репутацией кандидата. KPV LV свое решение в связи с этим объявит 3 января.