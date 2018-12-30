﻿ Гобземс предложит свои "красные линии", Mixnews.lv

Гобземс предложит свои "красные линии" (10)
Политик партии KPV LV Алдис Гобземс, попытки которого сформировать правительство ранее завершились безрезультатно, будет голосовать против сформированного "Новым Единством" Кабинета министров и призовет к этому и остальных депутатов фракции KPV LV в Сейме. Об этом Гобземс заявил в Facebook.
Он также призывает "все общество проснуться и не допустить прихода к власти сил, которые проиграли выборы".
Во-вторых, как указывает политик, голосовать за правительство "Нового Единства" означает лишь то, что кто-то боится потерять свои посты в парламентских комиссиях и оказаться в оппозиции.
Также Гобземс напоминает, что KPV LV ранее обещала сократить количество министерств. "Я не могу голосовать за правительство "Нового Единства", где фактически создается новый дополнительный министерский пост, чтобы у кого-то была должность", - заявил он.
Политик также напоминает о том, правительство "Нового Единства" несет моральную ответственность за "самую большую аферу в латвийской экономике - компонент обязательной закупки".
Поэтому, по словам Гобземса, KPV LV, проголосовав за сформированное "Новым Единством" правительство, лишится уважения и избирателей.
Как сообщалось, президент Раймонд Вейонис первоначально поручил сформировать правительство кандидату Новой консервативной партии Янису Бордансу, а затем Гобземсу, но оба не сумели заручиться поддержкой парламентского большинства.
Позже инициативу формирования правительства взял на себя кандидат в премьеры от "Нового Единства" Кришьянис Кариньш, предложив пропорциональное распределение постов в правительстве. KPV LV выдвинула на должность министра внутренних дел Гобземса, против чего резко возражает Кариньш, указывая на проблемы с репутацией кандидата. KPV LV свое решение в связи с этим объявит 3 января.
Гобземс не сдавайся!!! И, единство и остальные старые раки , скорее возможно должны нести не только моральную, но и материальную, ведь не просто так они протолкали эту аферу, при капитализме даже прищь просто не вскочит, почесать надо....
Это произойдёт в том числе и потому, что в самом KPV LV имеютс и те, которые плевать хотели на свой электорат - их главная задача любым способом дорваться до кормушки.
В предолагаемой коалиции KPV LV уготована роль "шестёрки", которая реально управлять не будет, но своим участием скомпрометирует всю партию в глазах электората.
Если эта партия не очистится от беспринципных карьеристов, то в случае сговора руководства KPV LV со старыми силами - наиболее вероятный сценарий это раскол этой партиии на несколько частей. И только на следующих выборах электорат с новой энергией проголосует за тех кто их не предал - не важно будут ли эти не-предавшиеся называться KPV LV или создадут другую партию.
Гобземс прав - если он хочет жить в политике на долгую достойную перспективу, а не просто отбывать номер "шестёрки", то конечно он не должен замазать себя из прогнившего болота старых партий.