﻿ Кучинскис про уходящий 2018-й: год спустя мы многое узнали о себе и окружающих, Mixnews.lv

Политика |

Премьер-министр Латвии Мариса Кучинскис поздравил страну с Новым годом:

Добрый вечер всем в Латвии и во всем мире!

Еще несколько моментов и увлекательный год, в котором мы отметили столетие Латвии, станут историей. Прошел год, где было много праздников и много веселья.

Были и страсти, жажда власти и много обещаний; и было желание решить все быстро и мгновенно. Год спустя мы многое узнали о себе и окружающих. Я надеюсь, что этот новый опыт станет ценным активом.

Всего год назад я сказал, что у нас был отличный год, и сегодня я с уверенностью говорю, что статистика показывает, что Латвия быстро растет - мы производим и экспортируем больше, мы зарабатываем и тратим больше, мы приближаемся к нашей цели - среднему показателю по Европейскому союзу уровень жизни.

Я также признаю, что тень роста, неравенства, растет вместе с ним. Яркая статистика никак не может порадовать тех, кто измеряет свой ежемесячный бюджет всего в несколько сотен евро.

Однако возможности латвийского бюджета такие, какие есть, поэтому возможности увеличения минимальной заработной платы, пенсий и пособий будут обеспечиваться только ростом экономики Латвии; нет другого пути к свободе! Иногда нам хочется верить в абсурдные обещания, но с бюджетные показатели не обмануть.

Многие малые народы гордятся своим мужеством, что можно увидеть в мире. В то же время для нас также важно видеть и понимать друг друга: протянуть руку тому, кто не может сесть в поезд, помочь тому, кто не может подсчитать мелкие деньги в руке в магазине, и остановиться на зеленом свете на перекрестке, если кто-то еще не прошел улицу, или показать незнакомцу дорогу!

Что ж, год уходит, давайте посмотрим друг другу в глаза, мы многое поймем без слов, и многое будет прощено. Завтра новый день, новый год для нового века страны.

Счастье не является чем-то абстрактным, оно не приходит от куда-то, мы создаем его друг для друга.

Боже, благослови Латвию! С новым годом!